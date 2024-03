Nisu svi svjesni onoga što je na kocki: "Ako Ukrajina izgubi, milijuni izbjeglica stižu u Europu"

"Oni koji trenutačno oklijevaju s pomoći Ukrajini nisu svjesni onoga što je na kocki. Ako Ukrajina izgubi ovaj rat, tada slijedi najveći val izbjeglica od četrdesetih godina prošlog stoljeća i mnogi milijuni doći će u Europu", rekao je stručnjak za migracije Gerald Knaus u razgovoru za medijsku mrežu RND.

On je rekao kako je već sada unutar Ukrajine oko deset milijuna protjeranih osoba koje zasad ne žele napustiti zemlju jer vjeruju da će se nakon pobjede Ukrajine moći vratiti svojim kućama.

"No ako nada u povratak kopni, to bi moglo izazvati nova masovna kretanja izbjeglica prema Zapadu", zaključio je Knaus, direktor think tanka Europska inicijativa za stabilizaciju.

On je ukazao i na to da je od 4,2 milijuna ukrajinskih izbjeglica, koliko ih se nalazi u Europskoj uniji, 1,2 milijuna u Njemačkoj.

"To je, uzimajući u obzir broj stanovnika, manje nego u Poljskoj, Češkoj ili Bugarskoj, ali mnogo više nego u Francuskoj", rekao je Knaus za RND.

Posljednjih mjeseci u Njemačkoj se povela rasprava o povlasticama za ukrajinske izbjeglice koje, za razliku od izbjeglica iz drugih zemalja, od prvog dana boravka uživaju socijalne povlastice u punom opsegu kao i domaće stanovništvo.