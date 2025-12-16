Udar na slobodu: Rusija proglasila uglednu svjetsku medijsku kuću nepoželjnom

Rusija je proglasila njemačku medijsku kuću Deutsche Welle "nepoželjnom", zabranivši joj rad u zemlji, u kontekstu velikih tenzija između Moskve i Berlina zbog rata u Ukrajini, prenosi France Presse.

Deutsche Welle, njemačka međunarodna javna radiotelevizijska mreža koja emitira i na ruskom jeziku, uvrštena je na popis "nepoželjnih organizacija" ruskog ministarstva pravosuđa , konstatirao je AFP.

DW, koji financira njemačka država, već je u Rusiji 2022. proglašen "stranim agentom", što je klasifikacija koja nameće značajna ograničenja u radu ciljanim medijima.

Ured DW-a u Moskvi zatvoren je te iste godine.

Deutsche Welle Foto: Afp

Nakon medijskih napisa prošli tjedan o namjeri Rusije da ga proglasi "nepoželjnim", DW je u priopćenju osudio "novi pokušaj ušutkavanja slobodnih medija".

"Rusija nas može kvalificirati kao nepoželjnu organizaciju, ali nam to neće poljuljati uvjerenje", dodao je.

Glasnogovornik njemačke vlade, Stefan Kornelius, ocijenio je da ta odluka dokazuje da se "ruska vlast boji neovisnih informacija, osobito u vezi agresorskog rata protiv Ukrajine".

Prošli tjedan, njemački kancelar Friedrich Merz usporedio je ruskog predsjednika Vladimira Putina s Hitlerom, tvrdeći da je njegov cilj "obnova granica bivšeg Sovjetskog Saveza".

Rusija je u studenom 2024. protjerala dvoje novinara njemačke javne kuće ARD zbog toga što je u Njemačkoj zatvoren ured ruske televizijske postaje Pervy Kanal.

Rusija je u zadnjih nekoliko godina proglasila "nepoželjnim" nekoliko međunarodnih medija, među kojima su Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), koji financira američki Konres, i istraživački medij Bellingcat.