Europski čelnik otkrio u kojem bi slučaju SAD vojno odgovorio Rusiji: "Prvi put to čujem"

Poljski premijer Donald Tusk stao je pred novinare nakon samita u Berlinu o miru u Ukrajini.

"Činjenica je da je možda prvi put bilo tako jasno vidljivo da su Amerikanci, Europljani i Ukrajina na istoj strani", dodao je, a prenosi Onet Wiadomosci.

Šef poljske vlade također je naglasio da je jedina stvarna prilika da se Rusija uvjeri u ozbiljne razgovore o završetku rata ili barem o prekidu vatre ujedinjenje cijelog Zapada.

Poljski premijer Donald Tusk Foto: Afp

Tusk je napomenuo da potencijalni teritorijalni ustupci ostaju otvoreno i vrlo teško pitanje koje zahtijeva ozbiljno razmatranje s ukrajinske strane. Naglasio je da Poljska neće vršiti nikakav pritisak po tom pitanju te da odluka može proizaći samo iz procjene i izračuna samih Ukrajinaca.

"Naš je zadatak podržati ih u ovim pregovorima kako ne bi bilo govora o trijumfu Rusije u ovom sukobu. Ali to ostaje vrlo težak zadatak", rekao je Tusk naglašavajući da je napredak u tekućim pregovorima očit.

Novinari su Tuska pitali jesu li jamstva za Ukrajinu modelirana prema članku 5. NATO-a, koji predviđa međusobnu obranu.

"To bi bilo pretjerivanje, snažna izjava. Ali ovo je prvi put da čujem američke pregovarače kako kažu da je gospodin Steve Witkoff bio vrlo jasan da će se Amerika angažirati u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu na takav način da Rusi neće sumnjati da će američki odgovor biti vojni ako Rusi ponovno napadnu Ukrajinu. Dakle, u određenom smislu, to podsjeća na članak 5, ali ne bih se izravno pozivao na članak 5 jer bi to samo moglo zakomplicirati daljnje razgovore. Ali deklaracija koju smo danas čuli bila je zaista dalekosežna", odgovorio je premijer.