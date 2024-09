Masovni ukrajinski napadi dronovima pogodili su rafineriju u Moskvi i dvije elektrane, prema ruskim izvješćima u nedjelju.

U rafineriji Kapotnja koja se nalazi u jugoistočnoj četvrti Moskve izbio je požar, ali su ga vatrogasne ekipe nakon nekog vremena uspjele staviti pod kontrolu, javlja državna novinska agencija TASS.

Current view from the scene of the fire at the Moscow oil refinery in Kapotnya.



In addition, the moment a Ukrainian drone was shot down near the Moscow oil refinery in #Kapotnya, #Russia. pic.twitter.com/nDxpuws3uM — Asgard Intel WW3.INFO (@AsgardIntel) September 1, 2024

Službeno su potvrđeni napadi na elektranu na južnom rubu Moskve i na elektranu u regiji Tver oko 100 kilometara sjeveroistočno od metropole. Ruski mediji objavili su na internetu nepotvrđene videosnimke koje upućuju na to da gore i ta dva postrojenja.

Massive explosions caused by Ukrainian drones occurred at the Konakivskaya GRES in the Tver region, russia.

158 drones attacked various regions across russia.



Very good.



putin wanted war and the russians believe his lies and support the mass murderer. pic.twitter.com/DscrlKgt2D — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) September 1, 2024



Gradonačelnik Sergej Sobjanin izvijestio je na Telegramu da su krhotine dronova pale na periferiju Moskve. Ministarstvo obrane u Moskvi objavilo je da je 158 ukrajinskih dronova presretnuto noću iznad 15 različitih ruskih regija.

Explosive developments in the Russian energy industry overnight as power plants in Moscow and Russia's Tver region were hit in a large scale drone attack.



Despite local authorities claims of "attacks repelled", video footage says otherwise. pic.twitter.com/3Y3lfJipOl — KyivPost (@KyivPost) September 1, 2024



Broj se ne može neovisno potvrditi, ali to je najveći do sada prijavljeni broj ukrajinskih bespilotnih letjelica.

Ruske snage izvršile su invaziju na Ukrajinu prije dvije i pol godine po nalogu predsjednika Vladimira Putina. Rusija je također velikim dijelom uništila ukrajinske elektrane svojim dalekometnim oružjem, koje Ukrajina nema. Ukrajina se brani velikim brojem dronova koji napadaju ruska industrijska postrojenja.

U međuvremenu se oglasio ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.

"Potpuno je opravdano da Ukrajinci odgovore na ruski teror svim mogućim sredstvima da ga zaustave. Svaki dan i noć naši gradovi i sela trpe neprijateljske napade. Samo u proteklom tjednu, Rusija je lansirala više od 160 projektila različitih tipova, 780 vođenih zračnih bombi i 400 udarnih bespilotnih letjelica različitih vrsta protiv našeg naroda", rekao je i pozvao na veću potporu Ukrajini.

It is entirely justified for Ukrainians to respond to Russian terror by any means necessary to stop it. Every day and night, our cities and villages endure enemy attacks.



Just in the past week, Russia has launched over 160 missiles of various types, 780 guided aerial bombs, and… pic.twitter.com/A2xqMdeN41 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2024



