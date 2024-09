Ukrajina je u nedjelju pokrenula napad dronovima ciljajući Moskvu i nekoliko drugih ruskih regija, rekli su ruski dužnosnici. Dron koji je letio prema Moskvi uništen je u regiji oko ruske prijestolnice, naveo je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin u objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Russian Telegram channels report a drone attack on Kashira state district power plant in Moscow region last night.



Also, in Tver region, there are two fires after drone attacks. According to locals, the power plant and the gas distribution network located several kilometers away… pic.twitter.com/M4ek3WNyPp