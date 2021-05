Područje oko Sjevernog pola pretvara se u važno sjecište interesnih sfera velikih sila. Rusija je otišla najdalje od svih i počela ugrađivati vojne instalacije kako bi pokazala svoju moć na dalekom sjeveru.

Rusija ponosno pokazuje svoju novu bazu. Smještena je na otoku u sklopu arhipelaga Franje Josipa nedaleko od Sjevernog pola.

Glavni objekt može primiti 150 vojnika. Baza ima pistu na koju može sletjeti svaki zrakoplov, pa čak i onaj s nuklearnim sposobnostima. Tu su i projektili kao i radari.

"Neprijatelj neće proći neopaženo. Jučer je primijećen NATO-ov izvidnički zrakoplov. Pratili smo ga satima i prenosili informacije zapovjednom mjestu - njegov položaj i smjer", kazao je Ivan Gluščenko, zapovjednik radarske satnije.

Rusija nije tek iz puke znatiželje postavila vojnu bazu na jednom od najhladnijih područja na svijetu.

"U tom prostoru su otkriveni veliki prirodni resursi - nafta, a najviše prirodnoga plina. Drugo, dolazi do topljenja leda u području Arktika i to podrazumijeva da plovni putevi više nisu blokirani 10 mjeseci nego su zapravo blokirani samo šest mjeseci. To znači da je veći period kada se može transportirati roba kroz taj prostor", objasnio je prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, stručnjak za geopolitiku.

"Tu se zapravo dodiruje Rusija s državama članicama NATO-a, tu interese svoje ima isto tako Kina. Prema tome to su sve ja bi rekao, sastavnice recepta za tenzije koje se događaju sve češće", dodao je.

Pojačavanje prisutnosti ruske vojske na dalekom sjeveru najviše je zasmetalo SAD-u.

"To povećava opasnosti ili izglede za nesreće, krive procjene i narušava zajednički cilj mirne i održive budućnosti za područje", kazao je Anthony Blinken, američki državni tajnik.

Prema nekim procjenama, na prostoru oko Sjevernog pola skriva se čak četvrtina svjetskih zaliha nafte i plina i vrijednost nalazišta procjenjuje se u desecima bilijuna dolara.

