VIDEO U brutalnom granatiranju poginula majka troje djece! "Prelazila je most..."

Udari na infrastrukturu izazvali prekide opskrbe strujom, vodom i grijanjem.
Guverner Odeske regije Oleh Kiper, pišući na Telegramu, rekao je da je ruski dron ubio ženu koja je prelazila most u svom automobilu jugozapadno od Odese. U incidentu je ozlijeđeno njezino troje djece.
Kiper je zamolio stanovnike regije koji su pretrpjeli dugotrajne nestanke struje da pokažu strpljenje i prestanu blokirati ceste u znak prosvjeda, rekavši da hitne službe rade danonoćno kako bi obnovile opskrbu električnom energijom.
Russians struck a bridge in Odesa Oblast with a Shahed drone — just near the Moldovan border
A 40-year-old woman was killed, local media report.
The bridge on the Odesa–Reni highway crosses the Dniester River and is critically important for regional traffic.