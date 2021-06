Ruski vojni brod ispalio je hice upozorenja, a vojni avion ispustio četiri bombe na put britanskog vojnog broda nakon što je zašao u ruske teritorijalne vode u Crnom moru.

Britanski brod Defender napustio je ruske vode brzo nakon incidenta u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora, javilo je rusko ministarstvo obrane, prenosi The Guardian.

"Vojni brod bio je upozoren da će se koristiti oružje ako prijeđe granicu Ruske Federacije. Nije bilo reakcije na upozorenje", piše u priopćenju te se dodaje kako je brod britanske mornarice zašao tri kilometra u ruski teritorij.

Rusko ministarstvo kaže kako su borbeni zrakoplovi ispustili četiri fragmentacijske bombe na put kojim je išao britanski brod.

Britansko ministarstvo obrane nije bilo dostupno za komentar, piše Reuters.

Sučeljavanje se dogodilo blizu Rta Fiolent na poluotoku Krimu.

Rusija je 2014. anektirala Krim što su zapadne zemlje osudile i još poluotok smatraju ukrajinskim teritorijem.

Ruske agencije prenose i to da je ministarstvo obrane pozvalo na razgovor britanskog vojnog atašea u Moskvi, piše agencija AFP.

Francuska agencija dodaje da je prema priopćenju Kraljevske mornarice od 10. lipnja, brod HMS Defender u regiji zbog vojni vježbi u sklopu NATO-a i "privremeno se odvojio od radne grupe radi vlastitih misija u Crnom moru".

Ukrajinski ministar vanjskih poslova na Twitteru je objavio kako ovaj incident pokazuje agresivnu i provokativnu politiku koja predstavlja opasnost za Ukrajinu i njezine saveznike.

"Trebamo novu kvalitetu suradnje Ukrajine i NATO saveza u Crnom moru", dodao je.

A clear proof of Ukraine’s position: Russia’s aggressive and provocative actions in the Black and Azov seas, its occupation & militarization of Crimea pose a lasting threat to Ukraine and allies. We need a new quality of cooperation between Ukraine & NATO allies in the Black Sea. https://t.co/VjBPxRWU3d