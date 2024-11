Ruski predsjednik Vladimir Putin bio je toliko blizu da ispali nuklearnu bombu u listopadu 2022. da su održani brojni krizni sastanci u Velikoj Britaniji i SAD-u.

Bivša premijerka Liz Truss provela je posljednje dane u uredu proučavajući vremenske karte i pripremajući se za hitne slučajeve nakon što su se pojavile informacije američkih špijuna da je pitanje sata kada će Vladimir Putin pritisnuti nuklearni gumb.

Strahovalo se da bi radioaktivni materijal bačen u atmosferu mogao putovati 4345 kilometara diljem Europe iz bilo koje zone eksplozije. Na temelju obavještajnih podataka SAD je zaključio da postoji 50-postotna vjerojatnost da bi Rusija mogla rasporediti taktičku nuklearnu bombu na ukrajinska bojišta ili testirati veću bombu iznad Crnog mora.

Zastrašujući detalji o tome koliko je rat bio blizu masovne eskalacije opisani su u biografiji bivše premijerke "Out of the Blue", koja je provela sate proučavajući satelitske vremenske podatke i smjerove vjetra.

Nova knjiga "War" novinara Watergatea Boba Woodwarda također otkriva da je Bijela kuća vjerovala da postoji 50 posto šanse da će Rusija upotrijebiti oružje na bojnom polju na temelju obavještajnih podataka primljenih u jesen 2022. godine.

Tada je britanski ministar obrane Ben Wallace odjurio u Washington 18. listopada kako bi razgovarali o krizi. Tog je mjeseca predsjednik Joe Biden prvi put od Kubanske raketne krize 1962. rekao da postoji izravna prijetnja od postavljanja nuklearnog oružja ako stvari nastave ići putem kojim idu, piše The Sun.

Ovo otkriće dolazi u trenutku kada se ministri trude umanjiti strahove da će Donald Trump napustiti Ukrajinu kada se u siječnju vrati u Bijelu kuću. Ministar obrane John Healey rekao je kako očekuje da će novoizabrani predsjednik podržavati Ukrajinu koliko god je potrebno.

