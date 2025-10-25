Bizarna nesreća: Vozač kamiona slijepo slijedio GPS i srušio zaštićeni akvadukt

Povijesni akvadukt Los Arcos del Cobre, jedan od simbola španjolskog grada Algecirasa, srušen je u nesvakidašnjoj nesreći – rumunjski vozač kamiona, kako navode lokalni portali, ignorirao je znakove upozorenja i oslonio se isključivo na GPS. Rezultat – nepovratna šteta na zaštićenoj građevini iz 18. stoljeća.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 7:30 kad se vozač, prevozeći metalni brodski kontejner, zabio u kameni luk, uznemirio stanovnike i uzrokovao znatnu strukturnu štetu. Gradsko vijeće opisalo je vožnju kao izrazito nemarnu, a poručilo je da je već aktiviralo potrebne administrativne mehanizme za obnovu oštećenog luka i naplatu troškova od osobe odgovorne za nesreću, odnosno rumunjskog vozača, prenosi El Pais.

Nos hemos acercado a ver los destrozos que un camión de mercancías ha provocado en uno de los arcos del acueducto de El Cobre

📍Algeciras 🎥https://t.co/Z0QIkwO94K pic.twitter.com/gu6RAZgAXZ — Atlas News (@atlasnews_x) October 23, 2025

Policijski službenici i općinski tehničari iz odjela za urbano planiranje odmah su izišli na teren. Pokazalo se da vozač nije bio pozitivan na alkohol ili droge u organizmu te da je osiguranje vozila važeće.

Lukovi El Cobre dio su infrastrukture poznate kao akvadukt Algeciras, čija je izgradnja započela u 18. stoljeću radi opskrbe grada vodom. Najviši dio luka bio je dovoljno visok za prolazak kamiona, ali ne i njegovi rubovi. Vozilo je ostalo zaglavljeno pod ruševinama te je odvučeno s mjesta nesreće. Ukupni trošak obnove tek će se procijeniti.