Rumunjska je zatražila pomoć Europske unije putem mehanizma civilne zaštite za liječenje 18 teško opečenih pacijenata nakon eksplozija autoplina. Austrija, Njemačka i Norveška ponudile su pomoć, objavio je na Twitteru europski povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Janez Lenarčič.

Dvije žrtve su bračni par: muškarac je poginuo od infarkta, a žena, koja je zadobila teške opekline, preminula je nekoliko sati poslije.

Two explosions were heard at a gas station in the #Romanian town of #Crevedia - 10 km from Bucharest - on Saturday evening, injuring 46 people and killing one, local media reported.



Most of the injured were firefighters (26) who came to extinguish the gas station after the first… pic.twitter.com/AxGBZ5f4eN