Robot koji igra šah je prošli tjedan u Rusiji uhvatio i slomio prst sedmogodišnjaku. Pretpostavlja se da je robot tako reagirao jer je dječak prebrzo odigrao svoj potez.

Iako je šah igra koja kod ljudi zahtijeva strateško razmišljanje i strpljenje, izgleda da kod robota to nije uvijek slučaj. Robot koji je napravljen da igra šah je, navodno zbog prebrzog poteza njegovog sedmogodišnjeg protivnika, pritisnuo dječaka za prst i slomio ga.

Incident se dogodio u Rusiji, a kako prenose tamošnji mediji, ovu je reakciju izazvao prebrzi dječakov potez. "Robot je slomio djetetov prst", rekao je predsjednik moskovske šahovske federacije Sergej Lazarev. Dodao je da je robot prije toga odigrao brojne partije bez incidenta, i da je "ovo jako loše", prenosi The Guardian.

Sergej Smagin, zamjenik predsjednika Ruske šahovske federacije, rekao je da se robot odmaknuo nakon što je dječaku uzeo jednu figuru. Umjesto da čeka da stroj završi svoj potez, dječak je brzim potezom pokušao odgovoriti, rekao je.

Ljudi ne mogu dokučiti je li lutka, robot, lik iz crtića ili stvarna osoba

"Postoje određeni sigurnosni protokoli koje je dječak, izgleda, prekršio. Kad je robot napravio potez, dječak nije shvatio da mora malo pričekati", rekao je Smagin. "Ovo je ekstremno rijedak slučaj, prvi takav koliko znam", dodao je.

Video događaja osvanuo je na društvenim mrežama, možete ga pogledati u nastavku.

