Republikanski kongresmen: "Rusija je benzinska postaja s nuklearnim bombama"

Don Bacon, republikanski kongresmen i umirovljeni general, ne slaže se sa stajalištem američkog predsjednika Donalda Trumpa da Rusiju treba vratiti u G7.

Na platformi X je napisao da je Rusija benzinska postaja s nuklearnim bombama.

"Rusiju ne bi trebalo ponovno pozvati u G7. Rusija ima 14 puta manje gospodarstvo od nas. To je benzinska postaja s nuklearnim bombama. Vladimir Putin je diktator koji je ubio svoje protivnike. Njegova barbarska invazija i ratni zločini u Ukrajini čine ga nepoželjnim bilo gdje osim u Kini, Sjevernoj Koreji i Iranu", napisao je.

Russia should not be invited back into the G7.



Russia has an economy 1/14th our size. It is a “gas station with nukes.” Putin is a dictator who murdered his opponents. His barbaric invasion & war crimes in Ukraine make him unwelcome anywhere except China, North Korea and Iran.