Reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović javila se uživo iz Londona dan nakon krunidbe kralja Charlesa III.

Reporterka Dnevnika Nove TV i urednica vanjske politike Ivana Petrović još je uvijek u Londonu gdje prati kako teče slavlje dan nakon povijesnog događaja, krunidbe kralja Charlesa III.

"Ča je pusta Londra prema Splitu gradu", našalila se Petrović na početku javljanja uživo i nastavila: "U Splitu jednako kao i u Londonu i obranto. Pučko veselje svuda, članovi kraljevske obitelji su se razletjeli i po Londonu i po svim manjim mjestima oko Londona pa je tako kraljevska princeza Anna, kraljeva sestra, u Windsoru. Tamo su i nećakinje Beatrice i Eugenie koje će nazočiti i uličnim svirkama i tom velikom svečanom objedu.

Premijer je objedovao na taj način s ukrajinskim volonterima i s izbjeglicama, a običaj je to koji je utemeljila kraljica Elizabeta II. nakon svoje krunidbe te potom i iza svakog velikog jubileja njezine duge vladavine.

Vrijede milijarde, a nose se samo nekoliko puta u životu: Pogledajte kako izgledaju krune Charlesa III.

Kralj Charles, barem tako tvrdi moja sugovornica, više neće imati vremena baviti se humanitarnim radom koji možda nije bio toliko vidljiv, ali se dosta time bavio. Udruzi lady Jadranke Beresford-Peirse je puno pomagao oko financiranja ratom razorenih kulturnih dobara u Hrvatskoj. Lady Jadranka je naša Hrvatica, Zagrepčanka, pijanistica, humanitarka i davnom udajom za sir Henryja i britanska aristokratkinja", kazala je Petrović.

"Princ Charles mi je od početka, odmah je pokazao volju i želju da pomogne. I prvo mi je poslao neke novce za recimo arboretum u Trstenu, što smo učinili", rekla je lady Jadranka Beresford-Peirse u razgovoru s Ivanom Petrović.



"Onda je došao koncert Ive Pogorelića u Royal Festival Hallu s 3000 sjedala u korist Dubrovnika, i onda je princ Charles za taj koncert napisao jedan vrlo impresivni uvod", nastavila je lady Jadranka: "Premda su oni mene zamolili da ja napišem i onda će to oni kao predati kao od princa Charlesa, i to je moj pokojni suprug napisao. Međutim, to im se nije svidjelo i princ Charles je sve promijenio. I zbilja je jasno i glasno rekao što se dogodilo u Dubrovniku"

Reporter Dnevnika Nove TV o atmosferi nakon krunidbe: Slavi se na svakom koraku, Britanci dobili produženi vikend

Rekla je u razgovoru i da su ju zvali kada je kralj Charles posjetio Osijek i tražili je preporuke gdje da odu. Ona im je preporučila ljude iz Zagreba. "Ali onda u Osijeku sam im dala kontakt ove jedne Zdenke Predrijevac koja je osnovala, uz moju pomoć, radionicu za stained glass windows. To se zove vitraj, ja mislim"

Lady Jadranka rekla je da se Charlesu i Camilli to jako svidjelo: "To je bila jedna vrlo bliska veza Hrvatske i Engleske, to je uvijek na jednom državnom nivou bilo."

Svake godine Charlesu šalje čestitku za rođendan, a pisala mu je i kada je preminula kraljica Elizabeta II. "I dobila sam jedno lijepo pisamce natrag zahvale. I to mi je drago."

Ivana Petrović je dalje naglasila da su Britanci zbog proslave krunidbe kralja dobili slobodan i ponedjeljak da bi se oporavili od zabave.

"Sve će završiti osvjetljenjem nacije, odnosno time da će sve građevine u Ujedinjenom Kraljevstvu koje su važne biti osvjetljene laserom, dronovima i svim mogućim tehnologijama što će sigurno izgledati spektakularno", dodala je za kraj.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.