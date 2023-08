Reporterka Dnevnika Nove TV iz Atene o istrazi ubojstva navijača AEK-a: "Pojavila se još jedna snimka, čini se da prikazuje trenutak smrtonosnog uboda"

Uzavrela atmosfera na stadionu u subotu završila je hladnim tušem za Dinamo. Utakmica je počela minutom šutnje za poginulog navijača.

Sve do sučevog dodatka, Dinamo je u Ateni vodio 2-0 i imao u rukama mjesto u doigravanju za Ligu prvaka da bi s dva pogotka u dodanom vremenu AEK izjednačio na 2-2 i tako došao na korak od plasmana u grupnu fazu elitnog europskog klupskog natjecanja.

Na stadionu je bila i njegova obitelj. Pobjedu su igrači proslavili dresom s imenom ubijenog Mihalisa.

Prema izvješću portala Alfa i policijskog izvjestitelja Irosa Kariophyllija, u idućih nekoliko sati bit će raspisane tjeralice za grčkim huliganima za koje se vjeruje da su pomagali Boysima tijekom nereda.

Iz Atene, gdje u ponedjeljak odlazi i premijer Andrej Plenković na sastanak s grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, javila se reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

"Je li policija bliže ubojici navijača? To je pitanje za milijun dolara budući da grčka policija teško izlazi van s informacijama, a posebno kada je riječ o komunikaciji s hrvatskim novinarima. Grčki mediji danas pišu o još jednoj snimci koju je dobila policija. Na njoj je, čini se, točno uhvaćen trenutak u kojem je 29-godišnjak dobio smrtonosni ubod nožem. Policija je na snimci primijetila desetak hrvatskih državljana, deset do petnaest za koje sumnjaju da su Panathinaikosovi navijači, ali i pet do deset ljudi koji su bili u blizini stadiona, a za koje sumnjaju da su povezani s AEK-ovim klubom navijača", rekla je Buljan.

"Ne zna se ni imaju li oružje s kojim je počinjeno ubojstvo, kao ni čiji je potencijalno DNK na nožu. Najviše se čeka DNK analiza", kazala je Buljan.

Dočarala je i malo atmosferu u Grčkoj. "Kada se priča o hrvatskim državljanima koji su sudjelovali u neredima onda se govori o huliganima, a kada se piše o grčkim državljanima koji su sudjelovali u tim neredima - onda pričaju o navijačima", rekla je reporterka Dnevnika Nove TV.

Što Plenković može učiniti za hrvatske navijače? "Sutra će sletjeti u Atenu i direktno s aerodroma ide na sastanak s Micotakisom. Iz Vlade nam kažu da su i do sada iznimno intenzivno surađivali. Uglavnom će razgovarati, traže i da hrvatski navijači budu sigurni u zatvorima u kojima su, da im se jamči brzo i pravedno suđenje", pojasnila je Buljan.

S druge strane, dodaje Buljan, Hrvatska nudi jamstva hrvatske države će svi, koji se mogu braniti sa slobode (ako takbih bude), imati mjere opreza. "Hrvatska traži i deportaciju svih onih koji neće biti povezani s najtežim kaznenim djelom i nadaju se, iako se više nadaju nego što to mogu tražiti - da da će Grčka ustupiti kazneni progon Hrvatskoj. Naravno, odluka je na Grčkoj. Kada se sve uzme u obzir, teško je za očekivati da će do toga i doći", zaključila je Buljan.

