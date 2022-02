Zarobljeni su prvi ruski vojnici, objavilo je ukrajinsko Ministarstvo obrane.

Na službenom profilu Ministarstva obrane Ukrajine na Twitteru objavljene su fotografije zarobljenih ruskih vojnika. AFP piše kako su ukrajinske vlasti javile da je ubijeno 40-ak ukrajinskih i 50-ak ruskih vojnika, a poginulo je oko 10 civila.

"Vojnici 93. Mehanizirane brigade zarobile su dva ruska okupatora", piše u objavi.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm