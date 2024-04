Razotkriven misterij havanskog sindroma: Na udaru američki diplomati i špijuni, iza svega stoji velika sila?

Prvi oboljeli od misteriozne bolesti pojavili su se u američkoj ambasadi u Havani 2016. godine, po čemu je sindrom dobio ime. Glavni su simptomi havanskog sindroma mučnina, glavobolja, gubitak pamćenja, vrtoglavica i osjećaj nelagode.



Provedena je velika istraga bolesti američkih dužnosnika, a nalazi američke obavještajne službe su objavljeni prošle godine. Pokazali su da je "vrlo malo vjerojatno" da je neka neprijateljska strana odgovorna za zagonetnu bolest.

Međutim, istraživačka medijska skupina Insider, koja je usmjerena na Rusiju i ima sjedište u Rigi, tvrdi da bi tajanstveni sindrom mogao biti povezan s energetskim oružjem kojim su raspolagali pripadnici ruske vojno-obavještajne diverzantske jedinice.

Insider tvrdi da su se pripadnici jedinice ruske vojno-obavještajne službe (GRU), poznate kao 29155, nalazili u blizini kad su se dogodili zdravstveni incident u koje je bilo uključeno američko osoblje, piše Reuters.

Cjelogodišnja Insiderova istraga u suradnji sa 60 Minutes i njemačkim Der Spiegelom također je pokazala da su viši pripadnici Jedinice 29155 dobili nagrade i promaknuća za rad povezan s razvojem "nesmrtonosnog akustičnog oružja".

❗Unraveling Havana Syndrome: New evidence links the GRU's assassination Unit 29155 to mysterious attacks on Americans, at home and abroad



A joint investigation by The Insider, @60Minutes, and @derspiegel.https://t.co/pZAQFzWCY2