Josip je otišao autom na piće, Danijel u šetnju i od tada im se gubi svaki trag: Stručnjak otkriva najveći mit o prijavi nestanka

Nestanci otvaraju brojna pitanja. Ono prvo i najvažnije - kako se nekome na putu koji je dio uobičajne dnevne rutine izgubi svaki trag.

Neizvjesnost već puna dva desetljeća proganja dvije slavonske obitelji. Prohladne zimske večeri Danijel je otišao u šetnju Osijekom i kući se nikada nije vratio. Dvadesetdvogodišnji Josip u predgrađu Slavonskog Broda sjeo je u automobil i doslovno nestao s lica zemlja.

"Dobio je taj poziv i on je ustao i rekao da ide. To je bila nedjelja navečer... On je sjeo u auto i otišao... Nikakvih naznaka nije bilo da je nešto smjerao, da je se spremao nekuda, da će otići negdje ili nešto", kazali su Josipovi roditelji.

Otac ga je tražio dva dana po šumarcima i zaseocima.

Josipa je policija zaustavila 19. lipnja u 00:15, napisali su mu kaznu i to je zadnje što njegov otac zna o njemu.

"Od tada nema ni auta ni njega. Kao da je propao u zemlju. I on i auto", rekao je Josipov otac ekipi Poziva Nove TV. Roditelji ga i dalje čekaju i pozivaju da se vrati ako ih gleda i sluša.

Pročitajte i ovo Rezultati ankete Gdje provodite Uskrs? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV

Danijela iz Osijeka prije nestanka vidjela je susjeda s kojom je razgovarao.



Susjeda koja ga je posljednja vidjela kaže da ju je pozdravio i dodala kako nije primijetila da je mladić rastresen ili da je žurio.

Roditeljima se nije javio, a potraga za njim trajala je danima.

"Imao bi 47 godina i dobila sam od policije fotorobot kako bi on sada izgledao", kaže njegova majka koja se također nada da će joj se sin makar javiti iz daljine, samo da joj srce bude na miru.

Najveći mit o prijavi nestanka

O nestalima je u studiju Dnevnika Nove TV reporter Domagoj Mikić razgovarao s Ivicom Kropekom, voditeljem službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije.

Što je korisno provjeriti prije prijave nestanka osobe policiji, pitao je reporter.

"Korisno je napraviti manje provjere, je li osoba sa sobom ponijela dokumente, telefon, je li uzela vozilo ili neki novčani iznos. Prijava treba biti što prije", poručuje Kropek.

Mikić je kazao kako se uvijek spominje mit o 48 sati koji trebaju proći prije prijave nestanka.

"Radi se o mitu, ne postoji vremensku okvir. Bitno da je što ranije, kako bi mi imali dovoljno vremena da utvrdimo sve činjenice", poručuje Kropek.

Pročitajte i ovo potraga za djevojčicom Interpol raspisao potragu za nestalom Dankom: Objavili detalje kako prepoznati djevojčicu

Prošle godine u Hrvatskoj je bilo 3108 nestanaka, a većina se odnosi ina bijegove maloljetnika.

Pitanje je i što ako policija pronađe nestalu osobu, a ona ne želi vratiti kući

"Kada se pronađu osobe koje su psihofizički zdrave i mogu rasuđivati, ali se ne žele javiti obitelji, prijaviteljima će se javiti novosti, a adresa osobe će ostati nepoznata", poručio je Kropek.

Nestali u Domovinskom ratu

I 1868 obitelji i dalje živi u nadi da će saznati bilo kakvu informaciju o svojim voljenima kojima se svaki trag izgubio u Domovinskom ratu.

Mikića je zanimalo koliko je teško istraživati bez pravih informacija.

Pročitajte i ovo Pucnjava u SAD-u Najmanje sedmereo djece ozlijeđeno u pucnjavi: "To mora prestati"

"Deficit informacija definitivno je najveći neprijatelj za posutpanje policije. Sukladno svim informacijama koje imamo, rade se terenske provjere, to je kontinuirano. Kada se zaprimi nova informacija, sukladno njoj se i postupa", zaključio je Kropek.

Ako imate bilo kakva saznanja, korisne informacije koje bi mogle pomoći u pronalsku nestalih - javite policiji, a svoju priču Pozivu možete poslati i putem Facebook stranice ili putem web forme.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.