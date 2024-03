Kako pomicanje sata utječe na krave? "Svaka je dala manje mlijeka od uobičajenog"

Kada nam nedostaje sna, svi znamo biti razdražljivi, a koliko je razdražljiva neispavana krava, provjerio je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

Mljekar Milan, svoje je krave nahranio i pomuzao dok još nije ni svanulo. Još je bila noć kada ih je probudio, pa su se, u Bijelom Brdu, krave oglasile, prije pijetla.

A pomicanje sata, itekako utječe i na biološki sat krava.

"Kad ti pomakneš za jedan sat, to već nije to. Ja sam jutros došao, mrak je, krave sve leže. Po satu sam došao isto, ali nije to ono vrijeme. One još leže, ne bi ustale. Ne očekuju tad ni mužnju ni obrok da jedu", objašnjava mljekar Milan Bojanić.

A krava je rob navike. Promjena rutine, izaziva joj stres.

"Dala je svaka manje mlijeka od uobičajenog jer nije vrijeme mužnje. Po kravi najmanje 2 litre, možda i više", dodao je Bojanić. Više o utjecaju promjene sata na krave pogledajte u priloženom videu.

