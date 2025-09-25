Velika operacija 20-ak zemalja razbila globalni krijumčarski lanac: Zaplijenili 22 tone staklenih jegulja

Inspekcijska tijela iz 21 zemlje diljem Europe i svijeta udružila su snage s Europolom i u složenoj operaciji kodnog imena LAKE razbile globalni lanac organiziranih kriminalnih skupina koje stoje iza nezakonite trgovine ugroženim staklenim jeguljama.
Najnovija faza operacije, koja se provodila od listopada 2024. do lipnja 2025., otkrila je mreže krijumčarenja velikih razmjera i poremetila protok živih jegulja namijenjenih nezakonitim farmama u Aziji. Epilog ove velike međunarodne akcije je 26 uhićenja i 22 tone zaplijenjenih staklenih jegulja.
U priopćenju MUP-a vezanom za ovaj slučaj, navodi se kako je trgovanje vodilo nekoliko organiziranih kriminalnih skupina. Državljani EU-a nabavljali su jegulje putem ribarskih poduzeća, dok su državljani Azije upravljali rutama krijumčarenja izvan Europe.
Nakon što su izašle izvan EU-a jegulje su uzgajane na farmama i prodavane na globalnom tržištu kao legitimni riblji proizvodi. Europolove obavještajne službe procjenjuju da se svake godine prokrijumčari do 100 tona staklenih jegulja, što u vršnim godinama generira 2,5 do 3 milijarde eura.
U priopćenju se navodi kako ovo crno tržište ne samo da predstavlja prijetnju za ugroženu vrstu, već i potiče niz kriminalnih radnji, od utaje poreza i prijevara povezanih s hranom do krivotvorenja dokumenata i pranja novca.
Krijumčari su se uvelike oslanjali na lažnu dokumentaciju kako bi prikrili svoje aktivnosti, krivotvoreći evidenciju ulova i izmišljajući primatelje pošiljki da bi izbjegli provjere i izvezli više tona živih jegulja iz Europe svake godine.
Za ovogodišnje izdanje akcije Europol je okupio više od 20 partnera, među ostalim i tijela za provedbu zakona iz država članica EU-a i trećih zemalja, kao i institucija EU-a.
Države članice EU-a koje su sudjelovale su Belgija, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nizozemska, Portugal, Slovačka i Španjolska, a podršku su dale i zemlje partneri Albanija, Kanada, Gruzija, Švicarska, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Države. Uključene su bile i sljedeće institucije i agencije EU-a: Eurojust, Europska komisija (DG SANTE), Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA), Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).