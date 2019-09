Uragan Dorian prelazi preko Bahama. Stanovnicima su kuće poplavljene, a krovovi uništeni.

Snažan uragan Dorian 5. kategorije ruši sve pred sobom. Otoci na najnižoj nadmorskoj visini izloženi su najvećem riziku i mogli bi u potpunosti biti potopljeni prođe li preko njih 'oko' uragana. Nacionalni centar za uragane upozorio je na tu mogućnost i procijenio kako se radi o situaciji "opasnoj po život".

Na nekim otocima je najviša točka na 10 metara nadmorske visine, a oluja koja dolazi nosi valove koji mogu biti viši i od 7 metara visine. Neki od otoka bi u narednim satima i danima mogli biti u potpunosti pod vodom.

U svojem prolasku preko Bahama, uragan je na samo 200 kilometara udaljenosti od Floride i kreće se prema njoj. Meteorolozi upozoravaju da, ukoliko uragan ne promijeni smjer kretanja i ne okrene na sjever, Florida bi se mogla suočiti s olujnim vjetrovima brzine 320 km/h.

#HurricaneDorian continues to cross the Bahamas! Now only 125 miles east of Florida and still moving west! Need to see signs of a turn to the north otherwise #Florida has a problem! Winds still gusting over 200mph! Dangerous and life threatening storm!#Dorian2019 #Dorian pic.twitter.com/6MM7fWUL9r — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 2, 2019

Ceste pod vodom, razoreni domovi

Na snimkama pogođenog područja s Abaco otoka prikazane su ceste pod vodom, srušene kuće, počupana stabla, drveće bez lišća i sve to pod vodom i velikom količinom blata. Unutrašnjost kuća koje su ostale bez krovova i gotovo porušene pune su blata, vode, krhotina i razbijenih dijelova namještaja.

Devastating scenes from Abaco island, #Bahamas this afternoon as #HurricaneDorian made landfall! Winds were gusting up to 220mph on landfall the storm still remains very dangerous! Report Olie.Martini IG #Dorian2019 #Dorian pic.twitter.com/0Kb7fFzywL — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 1, 2019

Vickareio Adderely iz luke Marsh na Abaco otocima za CNN je kazao da su on i njegova obitelj za vrijeme prolaska uragana bili u jedinoj sobi za koju su smatrali da je dovoljno sigurna, a na sebe su nabacali madrace.

"Tri su kuće, pored moje, također ostale bez krovova. Stojim u vodi do koljena, a jak vjetar uništava ostatak krova na našoj kući", kazao je Adderely. "Nema šanse da smo bili spremni za ovakvo što", dodao je.

Oko 16.000 zaposlenika tvrtke Florida Power & Light priprema se za prekide struje zbog uragana Dorian na Floridi, rekao je predsjednik tvrtke i izvršni direktor Eric Silagy. ''Čim budemo u mogućnosti, kad vjetrovi budu ispod 56 km/h, rasporedit ćemo se po terenu kako bismo što prije vratili električnu energiju", rekao je Silagy na konferenciji za novinare.

Unbelievable footage from the Hurricane Hunters of #lightning inside of Hurricane #Dorian. I can't imaging what it's like to pilot that plane. pic.twitter.com/a6LQwI8V4k — Brian Lada (@wxlada) September 1, 2019

Američki Nacionalni centar za uragane ranije je poslao upozorenje na uragan Dorian koji prijeti Floridi i stiže na Bahame s vjetrovima brzine od 250 km/h. Ta brzina vjetra uragan Dorian svrstava u petu, najvišu i najopasniju kategoriju na Saffir-Simpson ljestvici vjetrova.

Iako se tijekom dana očekuju manje promjene u brzini vjetrova, meteorolozi najavljuju da će Dorian i dalje ostati vrlo razarajuć.