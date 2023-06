VIDEO Dvojac razbojnika usred bijela dana sjekirama i maljevima opljačkao draguljarnicu: "Bilo je tako strašno"

Maskirani razbojnici naoružani sjekirama i maljevima usred bijela dana opljačkali draguljarnicu u West Yorskshireu.

Sve se dogodilo u četvrtak u 11:36 ujutro, a užasnuti promatrači gledali su kako pljačkaši buše višestruke rupe na prednjem prozoru. Nakon pljačke, vidi se da dvojica razbojnika uskaču u crni automobil s torbama punim dragulja i zlata. Osim nakita u rukama su nosili i oružje, a u autu ih je čekao vozač.

DRAMATIC Video of an armed robbery in #Leeds this afternoon with two men arrested.



The gang can be seen in the footage holding sledgehammers and hammers as they attack the windows of a Ramsdens store on Queen Street in the Morley area of the city around lunchtime today.… pic.twitter.com/91m7Lm8rfL