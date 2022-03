Gradske vlasti Mariupolja objavile su da bi evakuacija civila trebala početi u podne po lokalnom vremenu (11 po srednjoeuropskom vremenu), te da je dogovoren privremeni prekid vatre.

Prema gradskim vlastima prekid vatre trajat će od 10 do 21 sat po lokalnom vremenu (9 do 20 po srednjoeuropskom vremenu).

Napadi na ukrajinske gradove Mariupolj i Volnovahu nastavljeni su u subotu nakon što je Rusija prijepodne najavila kratki prekid vatre kako bi se omogućila humanitarna evakuacija.

Rusija i Ukrajina dogovorile su ograničeni prekid vatre oko dva grada za evakuaciju ljudi koji pokušavaju pobjeći. No, ukrajinske snage rekle su da Moskva nikada nije u potpunosti ispoštovala sporazum ''o zatišju'' i da je evakuacija ljudi iz opkoljenog lučkog grada Mariupolja na jugoistoku Ukrajine morala biti zaustavljena.

Separatisti koje podržava Moskva u regiji Donjeck, u kojoj se nalaze Mariupolj i Volnovaha, okrivili su kijevsku vladu za nastavak borbi.

Just look at the reaction of this mother with her children in Mariupol, when a soldier from the Neo-Nazi Azov Battalion tells her that they will not allow her to pass through the agreed human corridor for evacuation so that she can escape the war. #HumanShield #Donbass pic.twitter.com/LW5X0vu4oJ