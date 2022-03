Traje i 13. dan ruske invazije na Ukrajinu. Svakodnevno stradavaju civili, a javnost je posebno potresla smrt djevojčice iz Mariupolja koja je umrla od dehidracije.

U Mariupolju je od dehidracije umrla šestogodišnja djevojčica. Hitna ju je izvukla ispod ruševina.

Nije jasno koliko je dijete tamo dugo boravilo. Djevojčici je umrla i majka, javljaju lokalni mediji.

Njezinu smrt komentirao je ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba.

"Rusija drži 300 tisuća civila kao taoce u Mariupolju, sprječava humanitarnu evakuaciju unatoč sporazumima s posredovanjem ICRC-a. Jučer je jedno dijete umrlo od dehidracije! Ratni zločini dio su namjerne ruske strategije. Pozivam sve države da javno zatraže: Rusija, pusti ljude!" poručio je.

Russia holds 300k civilians hostage in Mariupol, prevents humanitarian evacuation despite agreements with ICRC mediation. One child died of dehydration (!) yesterday! War crimes are part of Russia’s deliberate strategy. I urge all states to publicly demand: RUSSIA, LET PEOPLE GO!