Besplatan obrok za sve učenike, svima ideja hvalevrijedna, no za realizaciju se ne može reći isto. Ponedjeljak je iza ugla, a dio ravnatelja i dalje na mukama kako će sve organizirati. Ipak, neće sva djeca dobiti besplatan obrok.

U ponedjeljak će u školama biti sve puno djece. Jest će se u za to pripremljenim prostorima, no neće biti dovoljno mjesta za sve učenike, pogotovo u većim školama.

"Oni svi se trebaju izrotirati i u tom velikom odmoru od 15 minuta pojesti svoj obrok. Trebamo vidjeti za taj prvi tjedan kako će to sve zaživjeti pa eventualno prenamijeniti sve u dva velika odmora ili produžiti malo", ističe problem Igor Matijašić.

Nada se da će uspjeti. Tri solinske škole bez kuhinje obroke nabavljaju zajednički preko dobavljača. Dostavno vozilo će obilaziti škole.

"Pred kraj trećeg sata, kad bude zvono, učenici će pri izlasku iz učionice svatko uzeti svoju marendiu i konzumirati ju za vrijeme velikog odmora", govori Đuro Baloević iz solinske Osnovne škole.

A što će se jesti, ovisi o tome gdje. Primjerice, u solinskim školama koje nabavljaju obrok zajedno preko dobavljača, djeca će u ponedjeljak i srijedu dobiti voćni obrok, u utorak i četvrtak sendvič od integralnog kruha sa salamom, sirom i povrćem. U petak jogurt s pecivom.

"Molim roditelje splitskih škola i onih škola koje neće dobiti baš onaj pravi, zdravi, nutritivni obrok u ponedjeljak da imaju strpljenja. Naš cilj je bio ipak da svako dijete u ponedjeljak dobije marendu", dodaje Belorević..

No, ipak ima primjera gdje neće biti tako. I to u Dubrovniku. Neki će dobiti u ponedjeljak, neki od 16., a neki će još čekati. Problem je u tomu što škole nemaju kuhinju.

"Stoga, škole Marin Getaldić i škole u Orašcu neće moći dobivati nikakav besplatni obrok dok se ne provede nabava. Dakle, dok se ne steknu uvjeti za dodjelu besplatnog obroka", tvrdi zamjenica gradonačelnika Dubrovnika Jelka Tepšić.

U gradu Zagrebu tvrde - dobit će ga sva djeca. Hladni ili topli, ovisi o mogućnostima škole. A škole vape za kuharima.

"Problem je pronaći i ne samo kuhare, nego i osnovno nenastavno osoblje - domare, čistačice, tajnike i računovođe", zaključio je ravnatelj Krešimir Supanc.

U Ministarstvu kažu da će ih odobravati.

"Ma nije problem odobriti, problem je dobiti, jer za te novce koje nudi škola, ugostiteljstvo nudi puno veće novce", dodaje Supanc.

Svaki dan topli obrok - to malo tko može izvesti, kažu ravnatelji.

"Manjak je tehničkog osoblja, nema ni kuharica, spremačica još manje, to je zbilja, a neću reći neprovedivo zato jer uvijek ima mogućnosti, ali jako, jako teško. I tko to uspije - svaka mu čast", smatra pak Igor Matijašić iz OŠ Bregane.

Sindikat Preporod tražio je da se sve prolongira. Jedan obrok pokazao je koliko osnivači godinama nisu ulagali u škole. Dio njih kuhinju još sanja.

"Nije samo do osnivača. OKk, je većim dijelom. Ali, stvar je i do onoga tko odobrava te projekte, a to je kod nas Ministarstvo", zaključio je ravnatelj Krešimir Supanc u razgovoru s novinarkom Dnevnika Nove TV Sanjom Višticom.

Za sve škole u jednoj smjeni još se debelo treba poraditi.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.