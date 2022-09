Nakon niza obećanja o sanaciji ceste koja vodi do Srđa, gradonačelnik Dubrovnika izašao je s idejom postavljanja rampe koja bi trebala onemogućiti vožnju do vrha brda. Prozvao je taksiste i vozače da rade gužve. Stanovnici naselja Bosanka, kojima je ta cesta jedini put do kuće, su u najmanju ruku ogorčeni.

Zbog ceste koja vodi na Srđ, gradonačelnika Dubrovnika Mato Franković dao je mnoga obećanja.

"Ja se nadam da ćemo u idućih pola godine tu cestu vratiti u ono stanje u kojem ona treba biti", rekao je Franković 14. svibnja 2019. godine. To nije učinjeno ni više od pola godine nakon toga, kada je 4. prosinca 2019. rekao: "Odlučili smo izmijeniti prostorni plan Grada Dubrovnika, ciljano upravo kako bi navedenu cestu vratili u prostorni plan i kako bi je nakon toga mogli urediti, srediti i komunalno opremiti."

Jedino što je otada napravljeno je što je cesta vraćena u prostorni plan. Posljednji argument zašto se ne ide u obnovu bio je nedostatak novca u gradskoj blagajni. Novinarka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić godinama izvještava o cesti koja vodi do Srđa, to jest nečemu što se ne može nazvati cestom. Izgleda da je gradonačelnik Franković potrošio sva obećanja pa najavljuje postavljanje rampe.

"Ono što ćemo napraviti za iduću godinu je da nakon Bosanke više nema auta", rekao je Franković.

Ovakva ideja je mještane naselja Bosanka je u najmanju ruku razljutila jer će, umjesto ceste koje čekaju godinama, dobiti još veće probleme jer ondje svakodnevno prođe nekoliko stotina vozila.

"To će biti još gore jer će sav promet koji je disperziran oprema Srđu sabiti ovdje nama do naselja Bosanka i nama će se još više pogoršati naši prometni problemi", rekao je Luko Paskojević, predsjednik Mjesnog odbora Bosanka.

Za problem gužvi gradonačelnik je s govornice Gradskog vijeća prozvao taksiste i prijevoznike, iako se radi o cesti koja je odgovornost dubrovačkih gradskih vlasti. No. Franković ide dalje.

"Grad svakim odlaskom taksi vozila od Bosanke do Srđa gubi novac. Što bi Grad trebao napraviti? Dvotračnu cesti da džabe dolaze? Ima žičara, a na taj način Grad dobiva novac putem koncesije. Zbog svega toga ćemo staviti rampu i zatvoriti cestu", rekao je.

Gradonačelnik Franković na službenom je putu u Kanadi. Svi se nadaju kako će pojasniti svoje izjave i odustati od postavljanja rampe. Ostaje vidjeti hoće li ikada izvršiti obećanja te sanirati cestu koja ugrožava brojne živote.

