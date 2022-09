Ruski energetski div objavio je video u kojem aludira da će Europa ove zime ostati hladna.

"Gle, preko rijeke... Tiho umire jesen. Zima će biti duga, samo sumrak i snijeg..."

Pjesma sovjetskog pjesnika i pjevača Jurija Vizbora u interpretaciji njegove unuke Varvare pojavljuje se u reklami koju je objavio Gazprom.

Sjetni stihovi prate video u kojem radnik zavrće ventil, a tlak na barometru okreće na nulu.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su