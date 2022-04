Rusi i dalje demantiraju ratne zločine u Buči, govoreći kako se radi o manipulaciji Ukrajinaca. Zelenski se sprema govoriti u UN-u, a navodno ima nove dokaze o zločinima. Europa Rusiji priprema novi paket sankcija.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

15:35 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratit će se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u 16 sati.

15:33 Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) tvrdi da Rusija planira provokaciju velikih razmjera u južnom gradu Mariupolju s namjerom da za to okrivi ukrajinske vojnike.

U telegramu je SBU naveo da podaci pokazuju da ruske snage "planiraju na jednom mjestu prikupiti tijela stanovnika Mariupolja koje su ubili sami Rusi i predstaviti ih kao masovne žrtve ukrajinskih trupa", piše BBC.

15:31 Glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg, govorio je na tiskovnoj konferenciji uoči sastanaka s ministrima vanjskih poslova u srijedu i četvrtak, gdje će razgovarati o isporuci dodatnog oružja Ukrajini.

"Govorimo o naprednim sustavima oružja. Govorimo o kopljima i drugom protutenkovskom oružju. Sada vidimo značajno pomicanje ruskih vojnika od Kijeva kako bi se pregrupirali, ponovno naoružali i opskrbili i premjestili fokus na istok. U nadolazećim tjednima očekujemo daljnje rusko djelovanje u istočnoj i južnoj Ukrajini kako bi pokušali zauzeti cijeli Donbas i stvoriti kopneni most prema okupiranom Krimu.", objasnio je.

15:29 Oleksij Gončarenko, ukrajinski zastupnik koji predstavlja Odesu, rekao je da oružane snage njegove zemlje trebaju oružje koje može pomoći u obrani od ruskih zračnih i bojnih napada.

"Trebamo protuzračnu obranu, zrakoplove – to je najvažnije. Također su nam potrebne protubrodske rakete – zahvalni smo Vladi Ujedinjenog Kraljevstva na Harpunima, ali trebamo više", naveo je za BBC Radio 4.

15:25 Europska komisija je u utorak predložila peti paket sankcija protiv Rusije koji uključuje zabranu uvoza ugljena, zabranu svih transakcija za četiri ključne ruske banke, zabranu pristajanja ruskih brodova u europske luke te najavila da radi na dodatnim sankcijama koje bi uključivale zabranu uvoza nafte. >>Opširnije

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr