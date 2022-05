Kremlj je u četvrtak izjavio da su otvoreni humanitarni koridori u Mariupolju te da ruske snage ne pokušavaju provaliti u čeličanu. Ukrajinski dužnosnici tvrde suprotno.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:22 Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier razgovarao je telefonom s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i riješio spor oko svojeg planiranog posjeta Kijevu koji je bio odbijen, objavio je u četvrtak ured njemačkog predsjednika.

Steinmeier je planirao posjetiti Kijev s čelnicima Poljske, Latvije, Estonije i Litve sredinom travnja, ali mu je bilo rečeno da ne dolazi.

Odluka Kijeva bila je donesena u kontekstu kritika zbog njegovih veza s Rusijom i njegova propusta dok je bio ministar vanjskih poslova da posluša upozorenja istočnoeuropskih susjeda Njemačke da postoji prijetnja ruske agresije.

Steinmeier je Zelenskom izrazio "solidarnost, poštovanje i potporu hrabroj borbi ukrajinskog naroda protiv ruskog agresora" i obojica su razgovor opisala kao "jako važan" i "jako dobar", navodi se u priopćenju.

Dodaje se da su i Steinmeier i lijeva vlada njemačkog kancelara Olaf Scholz pozvani u Kijev.

Scholz, kojeg Zelenski kritizira da ne čini dovoljno kako bi pomogao Ukrajini, više je puta odbio pozive kijevskog vodstva, objasnivši da ne može doći u posjet jer su odbili Steinmeiera.

15:55 Na međunarodnoj donatorskoj konferenciji u Varšavi za Ukrajinu je prema prvim procjenama prikupljeno 6,5 milijardi dolara. Hrvatski premijer Andrej Plenković naglasio je kako Hrvatska pomaže toj zemlji jer "zna što znači biti žrtva agresije".

Poljski premijer Mateusz Morawiecki, sudomaćin konferencije u Varšavi uz švedsku premijerku Magdalenu Andersson, objavio je da je na tom skupu prema prvim procjenama prikupljeno 6,5 milijardi dolara.

Hrvatska je "primjereno svojoj ekonomskoj snazi", donirala 5 milijuna eura, četiri milijuna u novčanoj vrijednosti, te milijun eura vrijedne donacije vode i lijekova hrvatskih tvrtki.

"Mi ćemo nastaviti našu solidarnost i podršku Ukrajini i ukrajinskom narodu", kazao je Plenković.

15:40 Japanski premijer Fumio Kishida u četvrtak je rekao da će zemlja početi koristiti nuklearne reaktore da pomogne smanjiti svoju, ali i ovisnost drugih zemalja o ruskim energentima.

Japan je postao ovisniji o ruskom plinu otkad je ugasio vlastite nuklearne reaktore nakon katastrofe u Fukushimi 2011. godine kad su potres i cunami izazvali taljenje reaktora, izazvavši katastrofu u sjeveroistočnoj regiji.

No uz izbore u srpnju i rast cijena energije koji pogađa glasače, Kishida je rekao da će nuklearna energija biti dio buduće energetske politike zemlje.

Rekao je da će Japan širiti izvore iz kojih dobavlja energiju, promovirati obnovljivu energiju i koristiti nuklearnu energiju.

15:20 EU planira usvesti sankcije patrijarhu Kirilu, čelniku Ruske pravoslavne crkve i dugogodišnjem savezniku Kremlja koji je dao svoj blagoslov nad ratom u Ukrajini na početku invazije, javlja The Guardian.

Kirill, koji je podupirao Rusiju govoreći o invaziji kao o "specijalnoj operaciji održavanja mira" sada bi mogao završiti na listi koja uključuje više od 1000 moćnih Rusa, prema nacrtu koji je na uvid dobio The Guardian.

Jedan je od 57 osoba koji bi se mogli suočiti sa zabranom putovanja i zamrzavanjem imovine.

Na popisu će se naći i obitelj glasnogovornika Kremlja, Dmitrija Peskova, koji je sankcioniran u prvoj rundi sankcija, te supruga najbogatijeg Rusa, Alekseja Mordašova, Marina Mordašov.

15:05 Borac Azova Sviatoslav Palamar na Telegramu je objavio kako ruske snage krše dogovor o primirju i kako nastavljaju bombardirati čeličanu Azovstal unatoč otvaranju humanitarnih koridora.

Kremlj je ranije zanijekao da ruske trupe jurišaju na čeličanu Azovstal u južnom ukrajinskom lučkom gradu Mariupolju te kazao kako su humanitarni koridori funkcionalni, prenosi BBC koji nije mogao neovisno potvrditi tvrdnje ni jedne strane.

14:43 Rusija je protjerala sedam zaposlenika danskog veleposlanstva u Moskvi kao odmazdu za sličan potez Kopenhagena prošlog mjeseca, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Ministarstvo je priopćilo da je proglasilo zaposlenike danskog veleposlanstva personama non grata, dodajući da "otvoreno antiruska politika Danske ozbiljno šteti bilateralnim odnosima", prenosi CNN.

14:40 Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba zahvalio je svom izraelskom kolegi Yairu Lapidu na humanitarnoj pomoći i podršci Kijevu.

Spoke with @yairlapid to greet him on Israel Independence Day. Thanked him for the humanitarian aid and support of Ukraine in UNGA. He assured me that Israel will stand by Ukraine during and after this war, including by preventing sanctions evasion and helping to rebuild Ukraine.