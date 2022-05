Srijeda je 70. dan rata u Ukrajini. U Mariupolju se vode žestoke borbe, gradonačelnik Vadim Boičenko kazao je kako su izgubili kontakt s vojnicima unutar čeličane Azovstal. Prema dostupnim informacijama, ruska vojska probila se u čeličanu.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:06 Ukrajinska glavna tužiteljica Irina Venediktova nadzire istragu o mogućim ratnim zločinima u ukrajinskom gradu Irpinu. Grad je bio jedno od područja u blizini glavnog grada Kijeva koje su ruske snage zauzele ranije u invaziji, a izvješća su dokumentirala užasne događaje.

Venediktova je rekla da je prva faza istrage završena, s 228 intervjuiranih svjedoka. Na Twitteru je podijelila fotografiju spaljenih automobila naslaganih jedan na drugi.

Navodi da su žena, muškarac za kojeg se pretpostavlja da je njezin muž i njihov 12-godišnji sin pogođeni projektilom iz tenka dok su pokušavali pobjeći iz grada.

A woman with a 12 y.o. son and probably her husband were were fired at from tank, while trying to evacuate. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/uPKm3fbHri

15:49 Ruske RIA Novosti objavila je na Telegramu video s tenkovima iz Finske.

Uz video su napisali: "Društvenim mrežama kruži video iz finskog Tamperea s vlakovima koji prevoze vojnu opremu, navodno prema ruskoj granici. Prema navodina nadležnih, oprema se seli u Ninisalo, mjesto koje je na suprotnoj strani Finske od Rusije, a gdje se održavaju vježbe Strijela".

15:38 Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim finskim kolegom, britanski ministar obrane Ben Wallace rekao je da će Velika Britanija priskočiti u pomoć Finskoj u slučaju napada. Finska i Švedska razmatraju podnošenje zahtjeva za članstvo u NATO-u, iako su se suočile s prijetnjama Rusije zbog te odluke, piše Sky News.

"Nezamislivo je da Britanija ne bi pružila podršku Finskoj ili Švedskoj ako bi ikada bile napadnute", rekao je Wallace. "Bez ikakvog velikog formalnog sporazuma, mi smo europske zemlje koje dijele iste vrijednosti koje imaju dugu povijest", dodao je.

15:21 Ruski vojnici uspjeli su provaliti u čeličanu Azovstal, a borbe se sada vode unutar tvornice, tvrdi ukrajinski novinar Andrij Čaplijenko.

"Okupatori su provalili u Azovstal. Gradonačelnik Mariupolja izvijestio je o teškim borbama unutar tvornice. Okupatori pokušavaju suzbiti žestoki otpor branitelja Mariupolja. Putinova vojska koristi svo raspoloživo oružje. Civili su i dalje bombardirani u tvornici", napisao je.

Informaciju je na svojem Twitteru objavio i savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Heraščenko.

"Ukrajinski obavještajni podaci - zamjenik šefa ruske predsjedničke administracije stigao je u Mariupolj. Priprema 'feštu' za 9. svibnja. Rusija planira paradu u gradu koji su uništili", naveo je. "Azovstal je pod teškim napadom. Za sada nema komunikacije s našim vojnicima", dodao je.

🇺🇦 intelligence: deputy head of russian presidential administration has arrived to #Mariupol. He's preparing "festivities" for 9th may. 🇷🇺 plans a parade in a city they destroyed.



Meanwhile #Azovstal is under heavy attack. No communication with our soldiers as of now. pic.twitter.com/UvfAi3ZBsB