Ukrajinsko Ministarstvo obrane organiziralo je dodjelu Oscara za ratne snimke. Ceremonija je održana na službenom Twitter profilu ministarstva. Odlučili su tako ismijati rusku vojsku i istovremeno veličati svoju.

Ukrajinski vojni Oscar mogao se dobiti u sedam kategorija, a laureati su, umjesto glumaca i redatelja - dronovi, projektili i traktori.

Ovo nije prvi put da Ukrajina koristi crni humor na društvenim mrežama u strategiji informacijskog ratovanja, ali i kao sredstvo podizanja morala građana, navodi se u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Dine Ćevid.



U najvažnijoj kategoriji za Najbolji film, pobjedu je odnio onaj koji prikazuje uništenje ruskog ratnog broda u okupiranom crnomorskom lučkom gradu Berdjansku čime su prekinuti ruski opskrbni lanci.

Naslov videa odnosi se na popularnu frazu koju su izrekli ukrajinski vojnici braneći Zmijski otok od ruske mornarice.



Po odluci organizatora - najbolji sporedni glumac je ukrajinski traktor. Riječ je o sceni koja mu je, kažu, već donijela svjetsku slavu, u kojoj odvlači rusko oklopno vozilo.



Ukrajinski traktori postali su tada simbol civilnog otpora protiv ruske invazije. Ime filma Ukroćeni goropadnik upućuje na djelo Williama Shakespearea čime se zapravo izruguju ruskim dezerterima koji su napustili svoje tenkove.



