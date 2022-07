U tijeku je 156. dan rata u Ukrajini. Iz UN-a su poručili kako prva plovila koja prevoze ukrajinsko žito mogu krenuti svojom rutom već u petak.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:20 Britanski vojni obavještajci u novom izvješću britanskog ministarstva obrane o ratu u Ukrajini tvrde da je ruskoj privatnoj vojnoj kompaniji vrlo vjerojatno dodijeljena odgovornost za specifične sektore bojišnice na istoku Ukrajine.

Navode manjak pješadijskih snaga svoje vojske u Ukrajini. Radi se o značajnoj promjeni u odnosu na korištenje usluga Wagner Grupe 2015. godine, kad su ti ruski plaćenici bili angažirani u odvojenim misijama, kojima se regularna ruska vojska nije bavila, tvrde britanski obavještajci.

"Nije vjerojatno da će snage Wagnera biti dovoljne kako bi napravile značajnu razliku u ruskom napredovanju u Ukrajini", stoji u izvješću.

