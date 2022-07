Nakon što se Volodimir Zelenski u nedjelju zahvalio nekima od svojih najbližih suradnika, počele su se pojavljivati sumnje u njihovu kolaboraciju s Rusima.

Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ove nedjelje zbog sumnje u veleizdaju dao uhititi Olega Kuliniča, bivšeg šefa obavještajaca zaduženog za Krim, te nakon što je smijenio i Ivana Bakanova, glavnog špijuna u zemlji, a poslije i Irinu Venediktovu, glavnu tužiteljicu, počela su se postavljati pitanja o motivu tih smjena.

Ako im se ne dokaže krivnja, mogli bi se vratiti na svoja bivša radna mjesta, no dok (i ako) do toga dođe, bit će suspendirani. Kao jedan od razloga smjene navedena je i činjenica da je veliki broj ljudi pod njihovom ingerencijom prešao na rusku stranu, i to u okupiranim teritorijima, piše Telegraph.

Ovakva kadrovska rekonstrukcija, najdramatičnija od početka ruske invazije, upućuje na to da u ukrajinskim sigurnosno-obavještajnim strukturama postoje duboki problemi. Otprije postoje sumnje da su se ruski agenti infiltrirali u redove ukrajinskih "kolega".

Smijenjeni šef obavještajaca Zelenskijev prijatelj iz djetinjstva

Smijenjeni Bakanov je Zelenskijev prijatelj iz djetinjstva kojeg je ovaj postavio na poziciju šefa obavještajaca 2019. Zanimljivo, ni Bakanov ne dolazi iz političkog establišmenta, već iz svijeta estrade. Njegovo je imenovanje svojedobno ocijenjeno kao veliki promašaj.

O razmjerima veličine ukrajinskog obavještajnog sustava govori i broj od oko 30.000 agenata, čime za čak sedam puta premašuje broj agenata britanske obavještajne službe MI5. Zadaci im se kreću u dijapazonu od protuterorizma, borbe protiv organiziranog kriminala do inozemne špijunaže i kontrašpijunaže.