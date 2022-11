U Kijevu će biti postavljena božićna drvca bez lampica. Zemlje članice EU-a nisu se uspjele dogovoriti o ograničenju cijene ruske sirove nafte iz mora.

8:00 Šef NATO-a Jens Stoltenberg pozvat će saveznike da obećaju dodatnu zimsku pomoć Kijevu na sastanku u utorak i srijedu, nakon što je ukrajinski predsjednik poručio građanima da se pripreme za još jedan tjedan hladnoće i mraka zbog ruskih napada na infrastrukturu.

Sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a u Bukureštu usredotočit će se na povećanje vojne pomoći Ukrajini, poput slanja sustava protuzračne obrane i streljiva, iako diplomati priznaju probleme s opskrbom i kapacitetima, ali također raspravljaju i drugoj vrsti pomoći.

Ministri će također raspravljati o zahtjevu Ukrajine za članstvo u NATO-u.

7:00 Rusija je prebacila velik konvoj vojne opreme u Bjelorusiju, uključujući najmanje 15 raketnih sustava zemlja-zrak Tor-M2 i 10 inženjerskih vozila, izvijestila je bjeloruska grupa Hajun, koja prati kretanje ruskog oružja. Prema tom izvješću, "ovo nije posljednji vojni konvoj s teretom ove vrste", prenosi Kyiv Independent. Ukrajinski Glavni stožer priopćio je u ponedjeljak da se Rusija sprema prerasporediti nekoliko jedinica iz Bjelorusije na okupirana područja Ukrajine.

Do 12.000 mobiliziranih ruskih regruta stacionirano je u Bjelorusiji, izvijestio je 25. studenog Nacionalni centar otpora ukrajinske vojske.

