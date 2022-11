Vladina Odluka o sudjelovanju pripadnika OSRH u misiji EU-a za vojnu pomoć Ukrajini u četvrtak je u Hrvatskom saboru naišla na oštre kritike oporbe, koja ju je proglasila neustavnom i poručila da o tome ne odlučuje Sabor nego Vlada uz suglasnost predsjednika Republike.

Arsen Bauk (SDP) ustvrdio je kako Vladina Odluka o sudjelovanju pripadnika OSRH u misiji EU-a za vojnu pomoć Ukrajini nije u nadležnosti Sabora nego je to Ustavom stavljeno u nadležnost Vlade.

"Zabrinjava nas lakoća kojom je HDZ spreman kršiti Ustav, a još više zabrinjava lakoća kojom je predsjednik Vlade spreman etiketirati one koji ga upozoravaju da krši Ustav. Ova agresija HDZ-a na Ustav može se usporediti s agresijom Rusije na Ukrajinu", rekao je Bauk.

Očekujemo i smatramo da je pravi trenutak da se konačno uskladi vanjska politika između Vlade i predsjednika, a posebno da članovi Vlade prestanu preuzimati međunarodne obveze u onim pitanjima za koje nisu isključivo nadležni te da se ubuduće o tome dogovaraju sa sukreatorom vanjske politike, predsjednikom Republike, poručio je.

"Pozivamo Vladu i Predsjednika da zajednički donesu odluku o obuci ukrajinskih vojnika nakon što razmotre sve implikacije na Hrvatsku", kaže Bauk.

Što se tiče EUMAM-a (Misija EU-a za vojnu pomoć Ukrajini), nama meritum te operacije uopće nije sporan. Ako bi Hrvatska, u skladu s ustavnim nadležnostima, na to pristala, mi bismo to podržali, dodao je.

Svjesno kršenje Ustava kako bi se etiketiralo političke protivnike da su rusofili ili nečiji korisni idioti smatramo nedopustivim i zabrinjavajućim u demokratskom društvu. Nismo za to da se Hrvatska pretvori u Rusiju, a Plenković u Putina, rekao je.

"Neka se vrate u ustavne okvire, a ja pozdravljam starim hrvatskim pozdravom: Slava Ustavu! HDZ krši Ustav time što nam ovo šalje u Sabor, iako zna da Sabor za to nije nadležan”, tvrdi Bauk.

Po mišljenju Franka Vidovića (Socijademokrati), prijedlog odluke o obuci ukrajinskih vojnika u suprotnosti je s Ustavom. Hrvatska želi pomoći Ukrajini i to nije sporno, nego je sporno što se Vladinim prijedlogom zastupnike poziva da svjesno prekrše Ustav.

"Pozivam premijera da odradi proceduru kako treba, a ne da nad nama provodi političko nasilje i očekuje da radimo u suprotnosti sa zakletvom koju smo dali na početku mandata", izjavio je Vidović, koji smatra da je riječ o puno ozbiljnoj situaciji nego kod slanja vojnika u misije UN-a ili EU-a.

Božo Petrov (Most) procjenjuje da će se nakon ove Vladine odluke vidjeti tko poštuje Ustav, a tko ne, tko se igra s demokracijom i demokratskom sustavom, a tko se stvarno drži Ustava čak i kada to njemu ne ide u prilog.

Plenković i Milanović to trebaju riješiti

"Ne ulazim u razmirice Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, ali ako Plenković po Ustavu to nema pravo napraviti i ako mu je branu na to stavio Milanović, to njih dvojica trebaju riješiti. Nemamo pravo kršiti Ustav da bi se došlo do onoga do čega želimo doći", upozorio je.

Ako je riječ o obuci ukrajinskih vojnika, naglašava, jasno je da to regulira članak 7. stavak 9. Ustava i za to su potrebne suglasnosti premijera i predsjednika, a stavak 3., na koji se Vlada poziva, nije taj članak i stavak. Način na koji su oni krenuli u proceduru, kršeći Ustav, je izvan razuma, kaže Petrov.

Nobilo o obuci ukrajinskih vojnika: "Sabor ne može o tome odlučivati"

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) kaže kako treba uzeti u obzir da se ne radi o autonomnoj odluci hrvatske Vlade nego se ona temelji na odluci EU-a.

Banožića ne brine Milanovićeva odbijenica, uvjeren je da će u Saboru imati većinu: "Nije mu do sada bio problem što mu ja šaljem dopise"

Kada gledamo članak 7. Ustava, moramo razlikovati situacije kada oružane snage saveznice ulaze u Hrvatsku, kada naše oružane snage odlaze na teritorij druge države, i stavke 7. i 8. koji govore kada naše oružane snage izlaze ili snage saveznice ulaze na vojnu obuku, istaknula je.

Mi smo predložili inicijativu koja mijenja sadržaj što bi to bila obuka i izvukli se iz ove situacije. Hrvatska bi kao obuku i pomoć Ukrajini mogla dati vojnu pomoć kroz civilnu komponentu, odnosno obuku za razminiranje, humanitarnu pomoć i pomoć raseljenim osobama, rekla je Benčić.