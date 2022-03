Danas je 31. dan rata u Ukrajini. Toj je zemlji stiglo 30 tona humanitarne pomoći, a otvara se i još 10 humanitarnih koridora. Ipak, civili koji žele napustiti opkoljeni Mariupolj moraju to učiniti vlastitim automobilima jer, tvrdi Ukrajina, Rusija ne propušta autobuse.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:28 Lavovom odjekuju sirene, a gradom se širi gusti crni dim.

BBC je izvijestio da se čulo nekoliko snažnih eksplozija.

Explosions heard in #Lviv and clouds of black smoke #UkraineWar pic.twitter.com/WKcxgJmLdi