Ponedjeljak je 89. dan rata u Ukrajini. Glavni ruski pregovarač izjavio je da su spremni nastaviti pregovore. U Davosu se održava Svjetski gospodarski forum, na kojem bi se trebao obratiti Volodimir Zelenski putem videoveze.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:20 Generalni štab ukrajinske vojske objavio je da je ruskoj vojsci od početka rata u Ukrajini ubijeno 29.200 vojnika, uništeno 1293 tenkova, 3166 oklopnih vozila, 204 aviona i 170 helikoptera.

