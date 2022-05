O mogućem daljnjem razvoju situacije u Ukrajini, za Dnevnik Nove TV u nedjelju je s Ivicom Mandićem razgovarao reporter Hrvoje Krešić.

Još tri mjeseca produženo je izvanredno stanje u Ukrajini, kraj rata ne nazire se tako brzo.

Razvoj situacije, kako je kazao vojni analitičar Ivica Mandić, ide u dva smjera. Jedan su vojne pripreme Oružanih snaga Ukrajine za početak velike ofenzivne operacije koja se očekuje u lipnju, a drugi dio je učinak svih svjetskih sankcija, ali i diplomatski razgovori koji se odvijaju u sjeni.

"Zasad je, neka dva do tri tjedna stanje na ratištu status quo – manji pomaci s jedne ili druge strane, ali se nešto priprema. Vrlo je izazovno ukrajinskoj vojsci kod tolike opreme vrlo sofisticirane nju organizirati u jedan suvremen, primjenjiv nauk za ovaj prostor i ovo vrijeme u kojem se rat odvija da se napadna operacija izvede kako spada", pojasnio je Mandić te dodao kako je vrlo izvjesno da treba očekivati ukrajinsku protuofenzivu prema dijelovima koje kontrolira Rusija. To, kako je dodao, potvrđuje izjava Volodimira Zelenskoga koji je rekao da će oni odlučiti kada će prestati rat u smislu ili će ratnom opcijom ishodovati da imaju teritorijalni integritet, ili će to postići za diplomatskim stolom. To je, kako je kazao Mandić, mudro od svakog državnika te su Ukrajinci na dobrom putu.

Na pitanje može li Rusija poremetiti te planove raketiranjem opskrbnih pravaca, Mandić je kazao kako ruska vojska u Ukrajini je prešla kulminacijsku točku i njihova borbena moć opada, dok je ukrajinska borbena moć je u stalnom rastu za koji je potrebno vrijeme.

"Ruska vojska može usporiti opremanje ukrajinskih Oružanih snaga, ali u strateškom smislu zapriječiti njihovu spremnost da provedu velike ratne operacije – ni u kojem slučaju. Nisu više u toj poziciji", naglasio je Mandić.

Na pitanje je li moguće da, u skladu s porukama Ujedinjenog Kraljevstva da možda treba naoružati Moldaviju, odnosno je li moguće Rusija okrene krak vojske u tom smjeru, vojni analitičar je odgovorio kako se diplomatski pregovori ne idu u smjeru smirivanja stanja u smislu utjecaja na Moskvu, nego se poduzima preventivno opremanje Moldavije da bi se odvratila moguća agresija na nju. Po njegovu mišljenju, kako je obrazložio, druga strana medalje politike da se rat konzervira na područje Ukrajine te se ne širi dalje.

O tome je li moguće očekivati da će na kraju rata Ukrajina biti teritorijalno cjelovita, Mandić je kazao kako ne vidi mogućnost da bilo koji ruski predsjednik potpiše išta drugo osim toga. Osim toga, kako je naglasio, Ukrajina neće pristati ni na što manje.

