Ruski predsjednik Vladimir Putin namjerno pokušava izazvati glad na Bliskom istoku i u Africi, smatra bivši njemački veleposlanik u Rusiji Rüdiger von Fritsch. Zato za ciljeve u Ukrajini odabire skladišta žita, a novi priljev izbjeglica trebao bi u potpunosti destabilizirati Europu.

Rusija je napala ukrajinske snage zračnim napadima i topništvom na istoku i jugu, gađajući zapovjedne centre, trupe i skladišta streljiva, priopćilo je u nedjelju rusko Ministarstvo obrane.

Poljski predsjednik Andrzej Duda u nedjelju je doputovao u ukrajinsku prijestolnicu Kijev gdje će pružiti podršku naciji i prvi je strani čelnik koji će se obratiti parlamentu od početka ruske invazije 24. veljače.

Gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko rekao je u subotu da bi masovni pokopi u plitkim jamama diljem grada i kvar kanalizacijskih sustava mogli izazvati zdravstvenu krizu.

17:15 Od početka rata u Ukrajini poginulo je 232 djece, a 430 ih je ozlijeđeno. Većina žrtava je iz regije Donjeck, podaci su koje je objavila Ljudmila Denisova, povjerenica ukrajinskog parlamenta za ljudska prava.

16:55 Ruske snage koje kontroliraju Mariupolj počele su zahtijevati dozvole za automobile koji ulaze i izlaze iz okupiranog ukrajinskog grada, upozorili su u nedjelju lokalni dužnosnici. Petro Andruščenko je istaknuo da se deportacije Ukrajinaca iz regije povećavaju. Prema ograničenjima koja su uvedena u subotu, automobilima i putnicima koji ulaze u grad potrebne su jednokratne propusnice koje izdaje ruski zapovjednik u Manhushu ili Vynohradneu, gradovima zapadno i istočno od okupiranog grada, rekao je Andruščenko. Propusnice za napuštanje grada moraju se ishoditi od separatističkog Ministarstva unutarnjih poslova Donjecke Narodne Republike koje podržava Rusija.

16:50 Poljski državljani u Ukrajini dobit će ista prava koja trenutno imaju ukrajinske izbjeglice u Poljskoj, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Poljska je primila više od tri milijuna ukrajinskih izbjeglica te im dala pravo na život, rad i pravo na beneficije. Ranije u nedjelju, priopćeno je kako je Zelenski najavio nacrt zakona koji će poljskim građanima dati "poseban pravni status" u Ukrajini.



16:45 Predsjednik RH Zoran Milanović rekao je u nedjelju na otvaranju skupštine Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) da s "ogromnom tugom i nevjericom" promatra napade na bolnice i zdravstvene ustanove u Ukrajini, ali da to nije jedina kriza koja zaslužuje svjetsku pozornost. Više pročitajte >>OVDJE

Srušena ruska raketa u Kijevskoj oblasti

16:10 Ukrajinska protuzračna obrana srušila je rusku raketu u Kijevskoj oblasti. Prema podacima tamošnje vojne uprave, projektil je oboren u okrugu Fastivskyi 22. svibnja. Još nema podataka o žrtvama.

⚡️Ukrainian air defense shoots down Russian missile in Kyiv Oblast.



According to Kyiv Oblast Military Administration, the missile was shot down in the Fastivskyi District on May 22. No casualties or destructions have been reported yet. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 22, 2022

16:05 Andrej Ševčuk, koji je imenovan za gradonačelnika Enerhodara nakon što je ruska vojska okupirala grad, ozlijeđen je u eksploziji, objavili su ukrajinski dužnosnik i ruska novinska agencija. Prema ruskoj novinskoj agenciji RIA, Ševčuk je na intenzivnoj njezi. Dmytro Orlov, kojeg Ukrajina priznaje kao gradonačelnika, na Telegramu je objavio: "Imamo potvrdu da su tijekom eksplozije ozlijeđeni samoproglašeni šef 'narodne uprave' Ševčuk i njegovi tjelohranitelji."

15:50 Za ulazak Ukrajine u Europsku uniju trebat će "vjerojatno 15 ili 20 godina", rekao je u nedjelju francuski ministar europskih poslova Clement Beaune, preporučivši da Kijev u međuvremenu uđe u europsku političku zajednicu, kako je predložio predsjednik Emmanuel Macron.

#BREAKING France sees EU membership for Ukraine in '15 or 20 years': Europe minister pic.twitter.com/lqDfgMpUCe — AFP News Agency (@AFP) May 22, 2022

15:45 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je produžio izvanredno stanje za još tri mjeseca - do 23. kolovoza. Zelenski je prvi put potpisao dekret, zajedno s pozivom za opću vojnu mobilizaciju, 24. veljače i od tada ga je u dva navrata produžio za mjesec dana. Danas je ukrajinski parlament apsolutnom većinom glasova izglasao treće produženje, dok Rusija nastavlja svoju ofenzivu na istočnu regiju Donbas. Zastupnik Zelenskog na Ustavnom sudu, Fedir Venislavsky, rekao je da je odluka da se ovaj put produži na 90 dana zato što je "protuofenziva zahtijeva više vremena od obrane".

15:40 Rusko veleposlanstvo u Velikoj Britaniji objavilo je tvit citirajući veleposlanika te zemlje pri Ujedinjenim narodima koji je rekao da Rusija ove godine očekuje rekordne usjeve pšenice.

🇷🇺envoy to @UN #Nebenzia: This year #Russia expects record crops of wheat. In this regard, starting from 1 August and until the end of the year, we can offer to export 25 mln tons of #grain through the Novorossiysk port. pic.twitter.com/ReNCJwPGbk — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 22, 2022

15:30 Poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je ukrajinskim zastupnicima u nedjelju da "slobodni svijet danas ima lice Ukrajine". Ukrajinski zastupnik Roman Hryshchuk objavio je na Twitteru fotografiju Dude u dvorani sa zastupnicima koji drže plavo-žutu ukrajinsku zastavu. “Dragi Ukrajinci, vaši rođaci — supruge, roditelji, djeca — koji su bili prisiljeni otići u Poljsku, nisu izbjeglice u našoj zemlji. Oni su naši gosti”, citirao je Dudu.

Duda: Dear Ukrainians, your relatives — wives, parents, children — who were forced to leave for Poland, are not refugees in our country.

They are our guests!@AndrzejDuda thank you from all Ukrainians 🇺🇦🇵🇱 — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) May 22, 2022

15:25 "Da ruski građani znaju istinu, nikada ne bi podržali rat" izjavila je aktivistica Pussy Riota Lucy Shtein za Sky News. Shtein je uspjela pobjeći iz Rusije preodjevena u dostavljača. Kaže i kako su građanima Rusije mozgovi isprani državnom propagandom.

"If Russian people knew the truth, they wouldn't support the war."



Pussy Riot's Lucy Shtein, who escaped Moscow after dressing as a food delivery person, says Russians are 'brainwashed' by state propaganda.#Ridge https://t.co/77wdk4fQ6M



📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/q0TOBd9x16 — Sophy Ridge on Sunday & The Take (@RidgeOnSunday) May 22, 2022

15:20 Guverner Sergej Haidai objavio je na Telegramu da su ruske snage uništile most između Sjeverodonjecka i Lisičanska u regiji Luhansk.

15:10 U središtu godišnjeg sastanka Svjetskoga ekonomskog foruma (WEF) u Davosu bit će krize - rat u Ukrajini, pandemija koronavirusa i klimatske promjene dominirat će sastankom koji će se održati od ponedjeljka do četvrtka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi prvi održati govor virtualnim putem. Očekuje se da gosti foruma budu gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko i njegov brat Vladimir.

15:06 Ukrajinci tvrde da je u ratu poginulo skoro 30 tisuća ruskih vojnika. Prema njihovim podacima, uništeno je 1285 tenkova i 204 zrakoplova.

