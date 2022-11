Rusija pojačava kontrolu nad svojim informacijskim prostorom. Američki senatori traže od Bidenove administracije da pažljivo razmotri zahtjev Ukrajine za dostavu smrtonosne bespilotne letjelice. Rusi nastavljaju sa silovitim granatiranjem ukrajinskih gradova i vitalne energetske infrastrukture

Tijek događaja pratite u nastavku:

09:01 U svojoj posljednjoj tranši vojne pomoći, UK je poslalo helikoptere Sea King u Ukrajinu. Oni će biti helikopteri koje će Ujedinjeno Kraljevstvo poslati od početka rata, a osigurani su uz šestotjedni program obuke.

Sea King je umirovljen 2018. nakon što su ga koristile i Kraljevske zračne snage i Kraljevska mornarica.

Najavljujući taj potez, ministar obrane Ben Wallace rekao je da je podrška Ujedinjenog Kraljevstva Ukrajini "nepokolebljiva".

08:45 Rusko ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo je Ukrajinu zbog napada na stari pravoslavni samostan, nazivajući Kijev "bezbožnim", "divljim" i "nemoralnim".

Ukrajinske sigurnosne službe izvele su raciju nakon što su posumnjale da ruski špijunski lanac djeluje iz kompleksa Kijev Pečerske lavre.

Ovo mjesto je ukrajinsko kulturno blago i sjedište krila Ukrajinske pravoslavne crkve koje podržava Rusija i koja potpada pod Moskovsku patrijaršiju.

08:42 Objavljeni su najnovji ruski vojni gubici. Prema podacima, jučer je ubijeno 410 ruskih vojnika, a od početka rata ta je brojka, prema procjenama, 85.410 ljudi.

