Žene mogu ove zime zaboraviti na štednju kada su u pitanju ulošci. Čak trećina Hrvatica kupuje manje kvalitetne proizvode koji su jeftiniji. Iako je PDV na uloške i tampone smanjen - cijene nikad veće.

Nije luksuz, nego nužnost. I to svim ženama. A čini se kao luksuz jer za higijenske uloške izdvaja se sve više i više.

"Puno je. Kad su dvije-tri žene u kući, bankrotiraš", kaže Željka.

Za standardno pakiranje izdvojit ćemo od 9 do 25 kuna, a za dvostruko cijene se kreću od 20 do 40 kuna, ovisno o brendu i trgovačkom lancu.

"Sestra i tri kćeri trebaju, meni više ne trebaju, ali kod nje je to abnormalan trošak", kaže Dunja.

Dnevnik Nove TV podsjeća da je u travnju Vlada smanjila stopu PDV-a na higijenske uloške i tampone na 13 posto. A unatoč tome ulošci - nikad skuplji, istražila je novinarka Lara Švigir.

"Vidimo da Vlada pokušava nešto napraviti, ali nažalost, ponovit ću, građani to ne osjete", objašnjava Igor Vujović, predsjednik Udruge potrošača Hrvatske.

A da doista ne osjete - potvrđuje i ministar financija.

"Snižavanje stope PDV-a nije rezultiralo snižavanjem cijena, nego povećanjem marži i u tom segmentu možemo reći da i ovaj dio koji se odnosi na menstrualne potrepštine nije urodio plodom", tvrdi ministar Marko Primorac.

"Užas, preskupo. Isto kao pelene za malu djecu, ista stvar. Dižu cijene bezveze", žali se Ana.

Razlika u cijenama ne osjeti se unatoč smanjenju PDV-a, smatraju u udruzi potrošača.

"Dobro znamo da zaposlenici to ne osjećaju na svojim plaćama. Ostaje samo upitnik da se možda ne radi o tome da trgovci sada još više zarađuju", pita se Igor Vujović iz udruge potrošača. Pogotovo zbog, dodaje, trenutačnih okolnosti.

"Ne treba šutjeti, treba iskreno reći - trgovci iskorištavaju sada ovu situaciju. Sada iskorištavaju inflaciju i to je činjenično stanje", uvjeren je Vujović.

A činjenično stanje je da su ženama ulošci osnovna higijenska potrepština.

"Pa iskreno, moram kupit', preskupo je, ali nemam izbora. To je još uvijek tabu tema, to su kao 'ženske stvari'. Velik trošak je to. Sve skuplje i skuplje, ja ih osobno kupujem kad je akcija", iskrena je Željka i dodaje: "Pa trebalo bi bit' badava, evo tako."

A tako funkcionira pulsko sveučilište, ali i osnovne škole u Varaždinu, Karlovcu, Rijeci, Jastrebarskom, Zaprešiću i Samoboru, u kojima se djevojkama, odnosno djevojčicama besplatno dijele ulošci. No, daleko je to od rješenja cijelog problema.

