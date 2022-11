Ukrajince očekuje hladna zima uz povremene gubitke struje i vode. U tijeku je evakuacija civila iz Hersona. Neki od njih optužili su Rusiju za stravičan zločin.

7:29 "Sve je više dokaza da je ruska invazija na Ukrajinu popraćena sustavnim ratnim zločinima počinjenim u svakoj regiji u kojoj su bile raspoređene ruske snage", rekla je veleposlanica za široke nadležnosti Beth Van Schaack.

"Dokazi iz oslobođenih područja ukazuju na namjerne, neselektivne i neproporcionalne napade na civilno stanovništvo, zlostavljanje civila i ratnih zarobljenika u pritvoru, prisilno uklanjanje ili filtraciju ukrajinskih državljana, uključujući djecu, u Rusiju te ubojstva nalik na pogubljenja i seksualno nasilje", dodala je.

Van Schaack predstavlja Sjedinjene Države pred globalnim tijelima koja istražuju ratne zločine i druge zločine, a trenutnu situaciju nazvala je "novim nürnberškim trenutkom", misleći na suđenja za ratne zločine održana u tom njemačkom gradu na kraju Drugog svjetskog rata, piše The Guardian.

"Prema međunarodnom pravu, doktrina odgovornosti nadređenog dopušta da kazneni progoni idu do kraja zapovjednog lanca", kazala je ne precizirajući može li ruski predsjednik Vladimir Putin biti optužen za ratni zločin.

7:18 Ubrzava se evakuacija civila iz regije Herson. "Rusi su koristili odlagalište u Hersonu za spaljivanje tijela, vjerojatno ruskih vojnika", javlja NEXTA pozivajući se na izjave lokalnog stanovništva koje je citirao The Guardian.

"Mještani su u više navrata vidjeli kamione kako bacaju crne vreće na odlagalište koje su zatim spaljivane. U zraku se osjećao miris spaljenog mesa i dlake", napisali su na Twitteru.

