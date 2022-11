Vlada očevima plaća takozvani očinski dopust. Otkako je uvedena ova mjera, sve se više očeva odlučuje ostati kod kuće s djecom. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

Zbog korone i rada od kuće Matija je sa sinom bio od rođenja. "To je jako utjecalo na naš odnos, danas se nakon dvije godine vidi koliko smo zbliženi", rekao je Matija Švaljek iz Zagreba.

Zato sve više očeva želi biti uz svoju djecu. Od kolovoza do danas na desetodnevnom plaćenom je dopustu bilo njih šest tisuća. Mogu ga iskoristiti do šestog mjeseca djetetova života. Dobiju li blizance ili trojke na dopustu mogu biti 15 dana.

Željka Josić iz Središnjeg ureda za demografiju i mlade kaže: "Podaci pokazuju da su korisnici očinskog dopusta očevi između 31 i 35 godine. Grad Zagreb ima najviše korisnika, i Zagrebačka županija. Najmanje ima Ličko-senjska županija."

Mjera nije obvezna, ali poslodavac je mora omogućiti. U suprotnom može biti kažnjen s 10 do 50 tisuća kuna.

Je li bilo dosad pritužbi roditelja na poslodavce? "Ne, moram priznati da nismo imali pritužbu roditelja", kaže Josić.

Udruga Status M pozdravlja mjeru, ali kaže da ima prostora za promjene.

"Čini nam se da je trebao biti uveden kao obveza, isto kao što je rodiljni dopust za majke obveza", smatra Anamarija Sočo, predsjednica udruge Status M.

Obvezni rodiljni dopust prvih 98 dana može koristiti samo majka. Otac može tek nakon toga, ali u Hrvatskoj to ne koristi ni 2 posto muškaraca.

Nakon navršenih šest mjeseci može se koristiti roditeljski dopust. On traje maksimalno 8 mjeseci, ali samo ako ga koriste oba roditelja, inače je šest mjeseci. Svake godine se za to odluči do dvije tisuće očeva.

Istraživanje Mirne Varge, magistrice socijalne politike, pokazalo je da očevi žele veću ulogu u odgoju djeteta, no mnogi za očinski dopust ne znaju: "Moja generacija i prijatelji kojima govorim - izvolite to koristiti, kao znaju, ali generalno mislim da očevi ne znaju."

Političari u Skandinaviji su, kaže ona, odlazili na dopuste kako bi pokazali svojim primjerom da se to može. I kod nas su neki htjeli.

"I danas žalim što osobno nisam bio u prilici to pravno iskoristiti", izjavio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Za očinski dopust država je osigurala 91 milijun kuna. Vjeruju da će do kraja godine sva sredstva biti utrošena.

