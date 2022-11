Institut za proučavanje rata objavio je kako se Rusija vjerojatno priprema za novi krug mobilizacije građana za rat u Ukrajini.

8:25 Čelnici Azijsko-pacifičkog foruma za ekonomsku suradnju (APEC) "u većini" su u subotu osudili rat u Ukrajini u završnoj deklaraciji samita, dajući svoj obol međunarodnom pritisku na Rusiju.

Nakon dan i pol rasprava u Bangkoku, članice APEC-a , njih 21, su se usaglasile oko zajedničke deklaracije u kojoj kritiziraju sukob i poremećaje na globalnoj gospodarskoj razini uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinju.

"Većina članica je oštro osudila rat u Ukrajini, naglasivši da uzrokuje goleme ljudske patnje i pojačava krhkost svjetskog gospodarstva", stoji u priopćenju.

Završnu deklaraciju su prihvatile sve zemlje, uključujući Rusiju i Kinu koje su se suzdržale od otvorenog kritiziranja Moskve zbog invazije.

"Bilo je i drugačijih stajališta i različitih ocjena situacije i sankcija", dodaje se u priopćenju.

Deklaracija je gotovo istovjetna deklaraciji koju su ranije dogovorile članice G20 na samitu u Indoneziji.

U deklaraciji APEC-a se izražava žaljenje zbog posljedica sukoba u Ukrajini na gospodarski rast, inflaciju, opskrbne lance te energetsku i prehrambenu sigurnost.

AFP ističe da su SAD i njegovi saveznici iskoristili priliku da na samitu G20 prošire koaliciju protiv ruske invazije.

8:10 Ukrajinske snage odbile su u 24 sata oko sto ruskih napada u istočnoj regiji Donjeck bez prekida u borbama, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Vrlo žestoke borbe se nastavljaju u regiji Donjecka. Nema prekida u borbama. Nije bilo zatišja", rekao je Zelenski.

7:43 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne podatke o tijeku rata u Ukrajini.

7:25 Institut za proučavanje rata objavio je novo izvješće o tijeku rata u Ukrajini. Među ostalim, ondje stoji da će nastavak tajne mobilizacije i priprema za novi val mobilizacije vjerojatno pogoršati ukupnu kvalitetu ruskih trupa koje se šalju u rat u Ukrajini.

