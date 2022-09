Rat u Ukrajini je ušao u novu fazu, a ni nakon 211 dana ne nazire mu se kraj. Europska unija priprema nove sankcije, a tisuće Rusa i Ruskinja protestiraju protiv rata, a mnogi žele i napustiti Rusiju.

7:45 Ministri vanjskih poslova zemalja skupine G7 potvrdili su na sastanku u New Yorku svoju suradnju u pružanju potpore Ukrajini, rekao je japanski ministar vanjskih poslova Yoshimasa Hayashi.

Kao dio dodatnih sankcija protiv Moskve, Japan planira zabraniti izvoz u Rusiju proizvoda povezanih s kemijskim oružjem te proširiti popis organizacija povezanih s ruskom vojskom kojima je izvoz zabranjen, rekao je Hayashi.

Također je rekao da su članice G7 (SAD, Njemačka, Japan, Velika Britanija, Francuska, Kanada i Italija) ponovno potvrdile važnost mira i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu.



7:30 Ministri vanjskih poslova Europske unije (EU) složili su se oko pooštravanja sankcija Rusiji i povećanja isporuke oružja Kijevu nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio mobilizaciju stotina tisuća Rusa za rat u Ukrajini.

Priprema se osmi paket sankcija koje bi bile usmjerene na ''relevantnije sektore ruskog gospodarstva i nastavile ciljati na ljude odgovorne za agresorski rat u Ukrajini", rekao je Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku Josep Borrell.

Ministri EU-a održat će sljedeći službeni sastanak sredinom listopada kada se očekuje da će biti formaliziran paket sankcija. Ministri su se također složili povećati isporuku oružja Ukrajini, no Borrell je odbio dati dodatne pojedinosti o vrsti sankcija ili vojnoj potpori.



7:15 Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je na Harvardu da u transatlantskoj zajednici svi ozbiljno shvaćaju izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina, nakon što je proglasio djelomičnu mobilizaciju i zaprijetio "svim raspoloživim sredstvima" ako Rusija bude ugrožena, što je na protumačeno kao prijetnja nuklearnim oružjem.

"Mislim da je ključno zadržati jedinstvo i čvrst odgovor. To je ono što je najbitnije. Ukrajina se brani i ima pravo ponovno vratiti pod ustavnopravnu kontrolu svoje teritorije", poručio je Plenković.



7:00 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski video-vezom se obratio Općoj skupštini UN-a zatraživši sankcije Rusiji, ograničavanje cijene ruskih energenata kao i osnivanje posebnog suda za zločine počinjene u agresiji na njegovu zemlju.

Istaknuo je potrebu blokiranja trgovinskih odnosa s Rusijom i izolaciju agresora te pozvao na oduzmanje prava glasa Rusije u međunarodnim organizacijama kao i njezina prava veta u Vijeću sigurnosti UN-a.

"Ukrajina zahtijeva kaznu za ubojstva tisuća ljudi, mučenja i poniženja svojih stanovnika, kao i za katastrofalne turbulencije koje je Rusija izazvala ratom", rekao je ukrajinski predsjednik dodavši da govori u ime države koja je prisiljena na samoobranu i poručio da Ukrajina nije izazvala rat i da će Rusija biti prisiljena završiti rat koji je započela.



6:45 Rat u Ukrajini dominirao je u govorima u UN-u, na skupštini koje se održava gotovo sedam mjeseci od početka ruske agresije na Ukrajinu što je najveći vojni sukob u Europi od Drugog svjetskog rata. Za to vrijeme Rusijom se šire prosvjedi, tisuće su uhićene.



6:30 Desetorica stranih ratnih zarobljenika, među kojima je i Vjekoslav Prebeg, oslobođena su u sklopu razmjene zatvorenika između Rusije i Ukrajine saudijskim posredništvom, objavila je saudijska novinska agencija SPA.

Radilo se o osobnom posredništvu, tvrdi agencija, saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Salmana. Saudijske vlasti već su preuzele desetoricu stranih zarobljenika, koji su se borili na ukrajinskoj strani, i prevezle ih u Saudijsku Arabiju.