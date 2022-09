Ruske snage sigurnosti privele su stotine ljudi na prosvjedima protiv najnovije eskalacije predsjednika Vladimira Putina u njegovom ratu protiv Ukrajine, izvijestila je u srijedu navečer skupina za ljudska prava OVD-Info.

Stotine ljudi izašle su na ruske ulice nakon što su ruska oporba i tamošnji aktivisti pozvali na prosvjede protiv djelomične mobilizacije. Sudionici su držali plakate s plavim i žutim bojama ukrajinske zastave i uzvikivali slogane poput "Ne mobilizaciji!"

Iz sata u sat, društvenim se mrežama šire uznemirujuće snimke na kojima policija pokušava brutalno obuzdati prosvjednike.

Protesters in #Moscow stand in couplings. #Putin's punishers are pulling people out of the crowd. pic.twitter.com/PpI5DOU9ZJ — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Beatings of protesters in St.Petersburg. pic.twitter.com/zlXAHhIdOo — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022



People in St.Petersburg stand in couplings. pic.twitter.com/4GXyWBkLlG — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Prosvjedi, na većini kojih se okupio skroman broj ljudi, također su se održali u Tomsku i Irkutsku u Sibiru, u Jekaterinburgu na Uralu i na drugim mjestima diljem goleme zemlje, gdje se protuvladini skupovi rutinski guše, piše dpa.

Podsjetimo, moskovsko tužiteljstvo priopćilo je ranije da je sudjelovanje u prosvjedima i neodobrenim "masovnim događajima" kažnjivo djelo koje može rezultirati "zatvorskom kaznom do 15 godina".

