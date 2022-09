Ruski portal piše kako je voditelj na You Tubeu nazvao sina glasnogovornika Kremlja i predstavio se kao vojnik koji ga zove na mobilizaciju.

Nakon što je Vladimir Putin jučer objavio da se u zemlju uvodi djelomična mobilizacija, na društvenim stvarima pojavio se video koji pokazuje razgovor voditelja Popularne politike, YouTube kanala koji su osnovali simpatizeri Alekseja Navaljnog i navodno sina Dmitrija Peskova, glasnogovornika Kremlja.

They allegedly called the son of Putin's press-secretary Dmitry Peskov, Nikolay, and asked him why he did not respond to the military commissariat summons 😂



Can't prove it's him but the tone of voice is really similar. pic.twitter.com/kQv2WcdcCu