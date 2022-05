Rat u Ukrajini ušao je u 86. dan. Rusi traže ukidanje sankcija kako bi dozvolili promet ukrajinskim lukama. Na oslobođenim područjima Ukrajinci prijavljuju brojna seksualna zlostavljana, žrtve su i mala djeca. Američki Kongres odobrio je novih 40 milijardi dolara pomoći, između ostalog, i u oružju za Ukrajinu.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:30 Nakon što Rusija osigura Mariupolj, vjerojatno će tamo prerasporediti svoje snage u Donbas, objavilo je britansko Ministarstvo obrane u svom najnovijem obavještajnom izvješću, dodajući da će, međutim, zbog pritiska pod kojima su ruski zapovjednici, to vjerojatno učiniti "bez adekvatne pripreme"

