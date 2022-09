U ponedjeljak navečer snažan potres pogodio je Meksiko. Objavljeno je i upozorenje za tsunami.

Jak potres magnutude 7,4 u ponedjeljak navečer pogodio je Meksiko.

EMSC je objavio i upozorenje za tsunami. Mogući su valovi koji dosežu od jednog do tri metra.

#BREAKING: New video shows the impacts of the #earthquake in Mexico just moments ago. #Mexico pic.twitter.com/ukM1hDTUZL