146. je dan rata u Ukrajini. Ukrajinci tvrde da je došlo do incidenta u nuklearki Zaporižja. Rusi ponovno raketiraju gradove u Ukrajini. Trebali bi se sastati predsjednik Rusije Vladimir Putin i njegov turski kolega Tayyip Erdogan kako bi razgovarali o izvozu žita.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

8:47 Iranska državna TV objavila je da je ruski predsjednik Vladimir Putin stigao u Iran. Ovo je Putinov prvi posjet izvan granica bivšeg Sovjetskog Saveza nakon što je u lipnju posjetio Tadžikistan i Turkmenistan, piše The Guardian.

8:43 U bliskoj budućnosti Ukrajina bi mogla dobiti projektile većeg dometa za američke HIMARS-e koje je dobila, navodi tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Oleksij Danilov. Sada Kijev prima projektile za HIMARS dometa do 80 km, javlja NEXTA.

In the near future, #Ukraine may receive longer-range missiles for its U.S. #HIMARS units, says National Security and Defense Council Secretary Oleksiy Danilov.



Now #Kyiv receives missiles for HIMARS with a range of up to 80 km. pic.twitter.com/ZzH6R0qSNU